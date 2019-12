“Rossini Ouvertures”, danza e musica in scena al Circus di Pescara

Mercoledì 11 dicembre 2019 si celebra il genio di Rossini con la Spellbound Contemporary Ballet: la scheda e la storia dello spettacolo

PESCARA – Sarà una serata all’insegna del connubio tra due grandi arti, la danza e la musica, quella che andrà in scena l’11 dicembre al Teatro Circus di Pescara. Lo Spellbound contemporary Ballet, compagnia di fama internazionale, presenterà infatti lo spettacolo Rossini Ouvertures, prodotto dalla stessa Spellbound in collaborazione con il Comune di Pesaro e AMAT, con il contributo di MIBACT e Regione Lazio e con il contributo economico del Comune di Pescara e il patrocinio della Regione Abruzzo.

Oggi, in sala Giunta, l’Assessore comunale Patrizia Martelli e la dott.sa Grazia Tenaglia hanno presentato l’evento che vedrà la regia e la coreografia di Mauro Astolfi e la collaborazione di Marco Policastro (luci e Set concept), Filippo Mancini (Chiediscena Scenografie) e Verdiana Angelucci (Costumi).

Da Tel Aviv è intervenuta la direttrice di Spellboundance, Valentina Marini, la quale ha ripercorso brevemente la storia dello spettacolo che celebra la figura artistica e umana di Gioacchino Rossini. Lo Spellbound Contemporary Ballet nasce nel 1194 per volontà del coreografo Mauro Astolfi, cui è aggiunta alla guida due anni dopo Valentina Marini, con cui la compagna ha avviato un’intensa attività di internazionalizzazione.

Alla conferenza stampa era presente anche il Consigliere regionale Vincenzo D’Incecco per manifestare il suo plauso per uno spettacolo che ha viaggiato in tutto il Mondo e ora verrà proposto a Pescara con ingresso gratuito e la possibilità di un contributo volontario che sarà devoluto all’AGBE.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Regia e Coreografia Mauro Astolfi

Musiche Gioacchino Rossini

Luci Marco Policastro

Set concept Marco Policastro, Mauro Astolfi

Realizzazione scene Filippo Mancini-Chiediscena Scenografie

Costumi Verdiana Angelucci

STORIA DI ROSSINI OUVERTURES

La creazione di Mauro Astolfi prodotta nel 2017 da Spellbound Contemporary Ballet in occasione dei festeggiamenti del centenario rossiniano è in scena l’11 dicembre 2019 in una serata evento parte delle attività culturali del Comune di Pescara in vista delle Feste Natalizie. “Rossini Ouvertures” celebra la figura artistica ed umana di Gioachino Rossini di cui, nel 2018, ricorrevano i 150 anni dalla morte. Per l’occasione, l’illustre compositore è diventato ” il testimonial della bellezza italiana nel mondo”, afferma il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci che, con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, insieme al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, oltre ad altri insigni esponenti del mondo culturale italiano, fa parte del Comitato Nazionale che ha promosso il programma delle celebrazioni. In questi quattro anni, che vanno dal 20 febbraio 2016 al 24 ottobre 2019, cadono ben 14 ricorrenze rossiniane, come il 20 febbraio, data della prima rappresentazione de Il Barbiere di Siviglia, avvenuta il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma, o il 29 febbraio l’anniversario della sua nascita, avvenuta in anno bisestile il 29 febbraio 1972. Al suo illustre concittadino, Pesaro, città della Musica, con il suo conservatorio e teatro storico, ha dedicato un ricchissimo calendario di attività artistiche, musicali e letterarie tese a onorare la vita e l’attività artistica del geniale compositore; tra queste si inserisce lo spettacolo di Spellbound Contemporary Ballet a cui la città di Pesaro, insieme al Teatro Rossini, ha partecipato come co-produttore.