Chieti, presentazione di Il Dialogo Strada di Pace

Gli autori sostengono la necessità di un dialogo in seno alle tre principali religioni monoteiste per la pace nel Mediterraneo

CHIETI – Giovedì 12 dicembre 2019 si terrà a Chieti Scalo presso la Sala Convegni Agesco – Punto Caf, zona Parco Paglia in Via Piaggio 25, la presentazione del libro “Il Dialogo Strada di Pace” (Edizioni “Italia Semplice”) scritto dal Senatore Domenico Scilipoti Isgrò e dal giornalista Bruno Volpe.

Gli autori nel libro sostengono la necessità di un dialogo in seno alle tre principali religioni monoteiste, il Cristianesimo, l’Islam e l’Ebraismo per la pace nel Mediterraneo, perché la religione non dovrebbe essere mai un elemento di conflitto. Si parla anche della necessità di un dialogo in seno al mondo Cristiano stesso tra Cattolici, Protestanti e Ortodossi, sempre nel rispetto di ciascuna identità.

Modera l’evento il giornalista Cristiano Vignali. Interviene Edda Giuberti (Presidente di Tripla Difesa Onlus Odv). Organizzatore il noto volto televisivo Salvatore Marino.