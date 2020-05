Legge 118/2020, per il M5S violato l’iter di approvazione

Il M5S contesta il rinvio deltermine per proporre emendamenti alla Legge 118/2020, che ora é a ridosso della riunione della discussione

PESCARA – I consiglieri regionali del M5S componenti della III e della V commissione Giorgio Fedele, Pietro Smargiassi, Francesco Taglieri, Barbara Stella e Marco Cipolletti sono tornati a parlare della Legge n. 118 dopo aver chiesto un aumento della consistenza delle risorse da elargire e l’inclusione di altre categorie di beneficiari. Ora lamentano che nella seduta di oggi, martedì 12 maggio, il Presidente della III commissione in quota Lega, Emiliano Di Matteo, ha interrompere i lavori, modificato il precedente calendario delle sedute e rimandato il termine per la consegna degli emendamenti, che dovranno essere presentati, di fatto, prima della discussione generale della legge nelle commissioni di merito. Ciò significa che si dovrà emendare al buio una norma con pochissime ore a disposizione per discutere su una legge regionale da 19 milioni di euro e questo, a loro parere, rappresenta un ulteriore fallimento della maggioranza.

I consiglieri del M5S hanno continuato dicendo che il calendario dei lavori, come gestito dal Presidente della III commissione Emiliano Di Matteo, non solo elude ogni intervento costruttivo che le opposizioni potevano apportare alla norma, ma viola le basilari regole dell’iter di approvazione di una legge regionale, riducendo al minimo lo spazio per qualsiasi discussione democratica. Si sono detti pronti ad un lavoro propositivo e costruttivo che vada nella direzione della risoluzione dei problemi, ma chi è in maggioranza deve metterci nella condizione di farlo.