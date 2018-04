Roseto Summer League 2018, parola a Marco Verrigni

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Conto alla rovescia per le nuova edizione del Roseto Summer League. La seconda è in programma dal 27 al 30 giugno con diverse novità rispetto alla prima. Ce lo svela il direttore Marco Verrigni che sottolinea subito quelle più importanti:

“Le novità più importanti sono due: si giocherà a fine giugno anziché ai primi del mese come l’anno scorso, quando i molti campionati ancora in corso inevitabilmente ci avevano condizionato. Eravamo consci di questa problematica, ma piuttosto che rimandare tutto all’anno seguente abbiamo deciso di partire comunque e gettare le basi per poi potenziarle quest’anno. Il bilancio a livello organizzativo e logistico è stato comunque molto positivo, ed in questa edizione puntiamo al salto di qualità. Anche perchè, e qui vengo all’altra novità, la location sarà di primissimo piano: si giocherà all’aperto, contesto decisamente più ideale a livello climatico, nella splendida cornice della Bellavista Arena che può offrire tanti servizi in più (ristorante, palestra, centro benessere) anche al pubblico”.

Che partecipazione vi aspettate da giocatori e pubblico?

“Il livello medio dei partecipanti si alzerà sensibilmente, dopo che gli agenti hanno toccato con mano la serietà dell’organizzazione e la visibilità dell’evento la scorsa estate. Ma il vero obiettivo è quello di avere una massiccia presenza dagli ‘addetti ai lavori’, perchè senza la loro presenza questo tipo di manifestazione ha poco senso. Stiamo lavorando incessantemente e in tanti modi per averli sul posto, da quelli di Serie A fino alla C: puntiamo a rendere questa Summer League un punto di riferimento per il mercato estivo, in cui ritrovarsi e confrontarsi di persona. Ed una città come Roseto, soprattutto in questo periodo dell’anno, è certamente un richiamo importante”.

Ricordiamo anche le modalità di iscrizione al torneo.

“La procedura per iscriversi è davvero semplice: basta andare nella homepage del nostro sito ufficiale (www.rosetosummerleague.com), cliccare sulla voce ‘Registration’ e lì c’è un modulo da compilare sia in italiano che in inglese. Il numero di posti è limitato ma ce n’è ancora qualcuno disponibile, fermo restando che ogni iscrizione dovrà essere approvata dall’organizzazione che ne valuterà i requisiti di partecipazione”.