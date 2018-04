Pescara, Fratelli d’Italia: presentato il coordinatore provinciale Cardelli

Sigismondi “L’Abruzzo ostaggio di D’Alfonso”

PESCARA – “Ripartire dai risultati delle ultime politiche: Fratelli d’Italia sul territorio ha conseguito un buon risultato e deve essere il punto di partenza per radicarsi sempre di più a livello locale”.

Queste le parole di Guerino Testa, capogruppo di FDI in consiglio comunale in occasione della conferenza stampa di presentazione del neo coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, Stefano Cardelli. Presenti il co-coordinatore regionale Etel Sigismondi (assente Giandonato Morra impegnato nella campagna elettorale per le amministrative di Teramo), i consiglieri comunali FDI Pescara, Alfredo Cremonese e Massimo Pastore, la coordinatrice di Montesilvano Manola Musa e gli esponenti di FDI di Pescara e Montesilvano.

“Per prima cosa voglio ringraziare tutto il direttivo della provincia di Pescara – ha detto Etel Sigismondi – perché in queste elezioni Fratelli d’Italia ha riportato a Pescara un risultato straordinario, frutto del lavoro di questa classe dirigente ed è importante continuare a crescere.

Serietà e credibilità saranno i due assi principale della costruzione e affermazione del nostro partito e si può raggiungere l’obiettivo con persone radicate sul territorio: prima di tutto dobbiamo liberare l’Abruzzo da un governatore che non vuole lasciare il suo incarico. Raccoglieremo delle firme per costringerlo a chiedere le dimissioni: gli abruzzesi non possono rimanere ostaggio di questa situazione.

Per quel che riguarda il territorio oggi presentiamo Stefano Cardelli come coordinatore della provincia di Pescara che avrà un compito organizzativo e di aggregazione”.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata, sono convinto che potremo fare insieme un ottimo lavoro per valorizzare il nostro territorio ascoltandone le istanze e i bisogni, ripartendo da quanto abbiamo costruito in questo periodo” ha concluso Cardelli.