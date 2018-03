Roseto Sharks – Alma Trieste 87-91: cronaca, tabellino

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Partita incredibile al PalaMaggetti, con i due punti vanno al fotofinish alla Pallacanestro Trieste, dopo aver sciupato addirittura 13 punti di vantaggio nel terzo quarto, e consentendo addirittura ai biancazzurri di avere il tiro della vittoria.

Possesso che gli Sharks, a venti secondi dal termine sul meno 1, hanno con Marulli, super fino a quel momento, il quale tenta assist per Ogide causa raddoppio giuliano ma viene intercettato da Green ( in precedenza azione sciupata da Carlino sul +1 e mancato fischio della terna arbitrale con successivo canestro di Bowers ), e con Green e Cavaliero che con i tiri liberi firmano la vittoria dei suoi. Con questi due punti Trieste sale in vetta, Roseto resta a 8 a pari merito con Orzinuovi ma a meno due da Bergamo, vincente a Montegranaro. Per i padroni di casa ottime le gare di Contento e Marulli, rispettivamente con 25 e 19 punti, Ogide 16 e rimbalzi, Carlino fermo a 13, dall’altra parte 22 per Green, 16 Bowers e 13 per l’ex Cavaliero, glaciale negli ultimi minuti.

CRONACA

In avvio Di Paolantonio parte con Marulli, Carlino, Casagrande, Di Bonaventura (al posto di Lupusor ) e Ogide, risponde Dalmasson ( senza Ferndandez nel roster causa guaio muscolare ) con Cavaliero, Prandin, Green, Da Ros e Bowers sotto canestro. Il primo canestro è un jump-shot di Prandin, con Casagrande che subito risponde da tre punti per il primo canestro biancazzurro di serata, Trieste comincia subito ad essere aggressiva e con Green e Bowers si porta sul 7-13 del 4° con successivo time-out locale; in un amen Ogide e Contento ne segnano 7 di fila rianimando gli Sharks, ma è ancora un ispiratissimo Green ( 10 nel primo parziale per l’americano ) e mettere zizzania nella metacampo rosetana con la sua fisicità devastante; Ogide fa tremare il canestro con un mostruoso tap-in, prima che Cittadini blocchi il tabellone luminoso di fine quarto sul 22-28. Nel secondo parziale, è sempre la formazione giuliana a comandare ed essere avanti: Bowers e il neo entrato Loschi mettono 11 punti tra le due squadre, coach Di Paolantonio mischia le carte inserendo Lupusor e dando a Contento ampia libertà in zone-offense. Marulli infila tripla del meno 3 sul 36-39, Cavaliero risponde della stessa moneta nella metacampo opposta, ancora Contento con una tripla pazzesca a chiudere i primi venti minuti sul meno Roseto, 43-44.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Dalmasson mette l’accelleratore : nel giro di tre minuti si porta sul +10 (45-55), grazie al duo Cavaliero-Bowers, con Roseto in bambola e anche non aiutata dalla terna arbitrale, con alcuni fischi che di fatto cominciano a far infuriare panchina locale e pubblico del PalaMaggetti e questo ovviamente avvantaggia Da Ros e soci, più lucida e cinica dopo l’intervallo. La difesa giuliana morde a dismisura, tant’è che gli ospiti vanno in bonus di falli dopo appena quattro di gioco ma difficoltà degli Sharks sono tantissime, al 28° ancora la terna arbitrale si rende protagonista della serata, non ravvisando un fallo su Contento, dall’altra parte Loschi segna da tre e subisce fallo facendo infuriare coach Di Paolantonio con successivo fallo tecnico, si va quindi sul 58-72; sembra finita, macchè. Il PalaMaggetti diventa una polveriera, Contento (13 nel solo terzo periodo) è tarantolato e mette dentro liberi a iosa , Baldasso però indovina il tiro della vita insaccando da oltre 15 metri e chiudendo di fatto la terza frazione sul 64-75.

Roseto però è viva, il pubblico ci crede e Casagrande e compagni tornano sul parquet col sangue negli occhi: Ogide torna a segnare, Prandin commette un ingenuo fallo antisportivo e Marulli fa 5 di fila riportando i suoi sul meno 4 , 71-75; Cavaliero segna da tre ed è ossigeno puro per Trieste, Infante e ancora un super Marulli siglano il 78-80 del 35°. La gara è avvincente e intensa, Roseto è aggressiva in difesa, gli ospiti però sono pieni di giocatori che si accendono nei momenti chiave e Cavaliero è uno di questi: gli ultimi cinque minuti di gioco sono da cardiopalma, e ancor più assordante è il frastuono del pubblico rosetano. Dalmasson rimette dentro i big, ovvero Green e Bowers, gli Sharks mettono dentro Carlino e Ogide, ma una tripla del solito Cavaliero fa catapultare i suoi di nuovo a 5 punti di vantaggio sul 78-83; Roseto è stanca e fa fatica a segnare in tre azioni consecutive ma dall’altra parte si spende alla grande in difesa, con Trieste che capitalizza a metà dalla lunetta. Carlino non ci stà ad alzare bandiera bianca e fa 3/3 ai liberi, Loschi perde palla e ancora Carlino con una tripla mostruosa per il +1 Sharks a un minuto e 10 dal termine; Cavaliero sbaglia, Roseto comanda e ha il pallone in mano, solito pick and roll tra Carlino e Ogide, la guardia rosetana si butta dentro ma ancora una volta non viene fischiato nulla, dall’altra parte Bowers corregge positivamente un errore di Cavaliero, 86-87 a venti secondi e time-out doveroso di Roseto. Rimessa per Marulli che raddoppiato aggressivamente vede Ogide dentro l’area ma il suo passaggio viene intercettato da Green, i successivi due possessi triestini valgono la vittoria con quattro liberi di fila segnati. Si conclude con il risultato di 87-91, e grande rammarico per i biancazzurri dopo aver sognato una clamorosa vittoria contro una super corazzata come Trieste e che non a caso è prima in classifica. Prossimo turno domenica 18 marzo sul campo di Jesi, con Roseto che deve assolutamente tornare a vincere per continuare a sperare in classifica.

TABELLINO:

ROSETO SHARKS – ALMA TRIESTE 87-91 ( 22-28, 21-16, 21-31, 23-16 )

Roseto: Carlino 13 , Ogide 16 , Alessandrini n.e. , Lupusor 1 , Contento 25 , Di Bonaventura , Palmucci n.e. , Lusvarghi , Zampini , Casagrande 9 , Marulli 19 , Infante 4 All. Di Paolantonio

Trieste: Coronica , Green 22 , Schina 1, Baldasso 3, Deangeli n.e. , Janelidze , Prandin 7 , Cavaliero 13 , Da Ros 6 , Bowers 16 , Loschi 13, Cittadini 10 All. Dalmasson

NOTE: Tiri da 2: Roseto 15/26 ; Trieste 18/36

Tiri da 3: Roseto 9/19 ; Trieste 12/23

Tiri Liberi: Roseto 30/36 ; Trieste 19/24

Rimbalzi: Roseto 20 ( 3 offensivi ) ; Trieste 28 ( 9 offensivi )

Assist: Roseto 12 ; Trieste 13

USCITI PER 5 FALLI: Di Bonaventura ( Roseto ), Prandin ( Trieste )