Roseto, risolto il problema dell’allagamento del sottopasso della stazione

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione comunale è immediatamente intervenuta non appena è stato segnalato il problema dell’allagamento del sottopasso della stazione di Roseto degli Abruzzi sia riattivando la pompa, che purtroppo è oramai da sostituire, sia segnalando la situazione ai tecnici di RFI che, a loro volta, si sono messi al lavoro per svolgere un’attenta e puntuale attività di manutenzione dell’impianto. Il disagio è stato quindi risolto nel minor tempo possibile, cercando di limitare al minimo i disagi per la collettività. Oggi il sottopasso si presentava pulito e in ordine.

“Ringraziamo i vertici regionali di RFI che come sempre si sono immediatamente attivati, dopo la nostra sollecitazione, per minimizzare i disagi e cercare di limitare nuove problematiche. Inoltre, su sollecitazione dell’Amministrazione, nei mesi scorsi RFI aveva già provveduto a ritinteggiare i muri del sottopasso stesso che, ci auguriamo, non siano più oggetto di sconsiderati atti vandalici” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone. “Inoltre, grazie all’attento lavoro del Consigliere Paolo De Nigris, delegato ai P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), l’Amministrazione ha avuto già un paio di incontri con i vertici nazionali delle Ferrovie per avviare al più presto la progettazione dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la stazione della nostra città e rendere più moderna la struttura”.