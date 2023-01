Brecciarola, rimessa in funzione la caldaia della scuola dell’infanzia

Il sindaco Diego Ferrara e gli assessori Rispoli e Giammarino: “Entro gennaio affideremo lavori di manutenzione in nove scuole comunali”

BRECCIAROLA – È stata sostituita e rimessa in funzione la caldaia a servizio della scuola dell’infanzia di Brecciarola, che aveva costretto l’Amministrazione a ordinare la chiusura anticipata del plesso alla vigilia delle vacanze di Natale. Oggi il sindaco ha firmato l’ordinanza con cui si revoca la chiusura, avendo ricevuto dalla ditta incaricata la comunicazione della funzionalità dell’impianto.

“Si tratta di un problema risolto, i bambini potranno riprendere le attività scolastiche come da calendario, lunedì 9 gennaio – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione Stefano Rispoli e Teresa Giammarino – Un intervento in urgenza, necessario a consentire la ripresa delle attività. Stamane abbiamo verificato personalmente che l’impianto funziona, tornando nel plesso dove stanno per partire lavori di manutenzione. Entro gennaio affideremo interventi in nove scuole comunali, attinti da risorse complessive per 67.000 euro che prevedono manutenzioni anche sul altri immobili comunali. Si tratta di piccole manutenzioni, che risolvono però grandi problemi esistenti da tempo, che abbiamo rilevato dopo una serie di sopralluoghi fatti nei mesi scorsi o segnalatici dalla comunità scolastica con cui esiste un dialogo continuo visto la sensibilità del servizio offerto. Con i lavori si potranno così risolvere varie criticità: dalle infiltrazioni di umidità presenti in diversi plessi, a problemi connessi alle coperture, all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’umidità delle pareti, nonché al ripristino di pavimentazioni sconnesse, servizi igienici non funzionanti, infissi e vetri rotti, massetti esterni alle scuole. La settimana prossima saranno affidati lavori sia alla scuola primaria sia a quella dell’infanzia di Brecciarola, si interverrà anche nella primaria e infanzia di Selvaiezzi, nella scuola dell’infanzia della Corradi, nonché nella media Mezzanotte, all’asilo nido Il Riccio e la volpe, alla scuola primaria e dell’infanzia di Madonna del Freddo. Si tratta di manutenzioni ordinarie che ci vedranno impegnati sempre, perché il nostro intento come Amministrazione è dare risposte, anche piccole, ma importanti per la comunità, per non correre il rischio di lasciarle sospese per anni, com’è già accaduto troppe volte in passato”.