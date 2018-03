Roseto: rinnovate convenzioni con Associazione carabinieri e nonni vigili

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri, sezione di Roseto, Gino Angelozzi, ha firmato ieri mattina, insieme al sindaco, Sabatino Di Girolamo, il rinnovo della convenzione con il Comune fino al 31 dicembre di quest’anno. Entro la prossima settimana è attesa la firma dell’Associazione nonni vigili.

Le due associazioni collaborano da anni con l’amministrazione e sono, ormai, un punto di riferimento in città.

In particolare i Nonni vigili si occuperanno del supporto all’attività della Polizia municipale davanti ai plessi scolastici, ai fini della tutela degli alunni frequentanti, e della sorveglianza in occasione di manifestazioni sportive, culturali, ricreative, turistiche, di cerimonie pubbliche e altre iniziative. Attualmente i nonni vigili sono 15.

L’Associazione nazionale carabinieri, invece, provvede a:

servizi di osservazione del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree pubbliche, parchi, nonché del patrimonio ambientale e culturale in genere;

assistenza nel corso di manifestazioni aventi carattere culturale o ricreativo promosse dall’amministrazione comunale;

collaborazione nei servizi di utilità sociale con la Polizia municipale.

“Accolgo con grande soddisfazione il rinnovo della collaborazione con l’Associazione carabinieri e l’Associazione Nonni vigili”, dice il sindaco Sabatino Di Girolamo, “I componenti di entrambi i gruppi ci aiutano notevolmente ormai da anni e sono diventate parte integrante della nostra comunità cittadina. Sono molto grato a ognuno di loro per quanto fanno in termini di supporto ai nostri agenti di polizia municipale. La presenza dei Nonni vigili davanti alle scuole, ma anche in tante altre manifestazioni cittadine, ci consente di essere più tranquilli come pure è impagabile l’apporto che l’Associazione carabinieri ci fornisce in termini di prevenzione e assistenza nella tutela dell’ordine pubblico. Un grazie speciale ai due presidenti, Gino Angelozzi e Giuseppe Tuccella, pregandoli di estendere il riconoscimento mio e di tutta la Città di Roseto degli Abruzzi ai componenti delle rispettive associazioni”.