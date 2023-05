Roseto, manutenzione della scarpata ferroviaria: al via i lavori

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sono partiti lunedì scorso i lavori di manutenzione della scarpata ferroviaria in via degli Acquaviva, nel tratto della pista ciclabile tra Cologna Spiaggia e Roseto, in via Marina e nella zona sud di Roseto degli Abruzzi (cosiddetta Area circense) a cura di Rete Ferroviaria Italiana RFI. Gli interventi, realizzati su richiesta del Comune di Roseto degli Abruzzi, sarebbero dovuti terminare entro il fine settimana, ma a causa del maltempo degli ultimi giorni il termine potrebbe slittare alla prossima settimana.

“Nella logica di una fruttuosa collaborazione che abbiamo intrapreso con i vertici di RFI sin dal nostro insediamento siamo riusciti a realizzare in questi mesi tutta una serie di interventi di manutenzione in funzione delle esigenze del nostro territorio” spiegano il Sindaco Mario Nugnes e il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni Angelo Marcone. “Ancora una volta vogliamo ringraziare i vertici regionali di RFI per questi lavori che stanno realizzando e che ci consentiranno, in vista della stagione estiva, di ripulire e dare decoro a una vasta area del nostro comprensorio e ad un tratto importante della pista ciclabile che collega Cologna Spiaggia a Roseto e che unisce l’area nord e quella sud del nostro territorio comunale”.

Come sottolineato dagli Amministratori rosetani gli interventi appena partiti nel tratto di Cologna Spiaggia seguono un altro importante lavoro di manutenzione realizzato nei mesi scorsi proprio in via degli Acquaviva e che ha interessato tutto il tratto della pista ciclabile, tratto nord di Cologna Spiaggia, e che in precedenza non era pienamente fruibile dai cittadini. “Oggi invece, grazie alla sistemazione del muretto di recinzione con una rete che rende più decorosa e sicura la zona, abbiamo dato una risposta ai bisogni della frazione, come fatto tra l’altro con l’istituzione del senso unico proprio su via degli Acquaviva, una scelta che ha permesso una circolazione più lineare e sicura nella zona”.

“Siamo in costante contatto con i vertici regionali e nazionali di RFI e grazie al lavoro messo in campo dal Consigliere Paolo De Nigris, dai tecnici e dagli uffici comunali siamo al lavoro per l’adeguamento dei sottopassi, studiando anche la possibilità di innalzamento di alcuni di essi” concludono il Nugnes e Marcone.