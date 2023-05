Chieti, transcollinare: pubblicato avviso per la manifestazione d’interesse

L’Assessore Rispoli: “Vogliamo arrivare quanto prima all’affidamento di lavori attesi dalla cittadinanza di San Martino da troppo tempo”

CHIETI – Transcollinare, dopo la determina di approvazione dei progetti esecutivi, approda sulla piattaforma Tutto Gare del Comune l’avvio della procedura negoziata per la realizzazione della nuova rampa per migliorare la viabilità di San Martino. Pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse per la realizzazione dei nuovi sistemi di accesso dalla Transcollinare per migliorare la mobilità sia dell’area del presidio ospedaliero, sia della zona universitaria, oltre che quella del popoloso quartiere di San Martino.

“Procede a ritmo serrato la riattivazione del progetto della Transcollinare, rimasto dormiente tutti questi anni e che noi abbiamo riattivato, mettendo così al sicuro i 2 milioni di finanziamento che ora utilizzeremo per portare avanti e completare l’opera – spiega l’assessore al Lavori Pubblici e Mobilità Stefano Rispoli – Gli interventi danno risposte importanti alla mobilità di una zona fra le più frequentate della città, non solo perché riguarda un’arteria di accesso a Chieti, ma anche perché è uno snodo verso l’ospedale e l’Università, quindi un nuovo collegamento che agevolerà il traffico, rendendolo più sicuro e fluido in una vasta area. Ci sono modifiche rispetto al progetto originario, in parte ridimensionato, non c’è più la rotatoria e la rampa è più corta, in questo modo potremo usare le economie ricavate per migliorare la mobilità della zona di San Martino, specie nell’area di via Borrelli e via Montello. Oltre alla rampa saranno ricostruiti i muri di contenimento che costeggiano via Montello, sarà completato e messo in sicurezza quello crollato. Interverremo anche sull’impianto di raccolta delle acque meteoriche, che sarà potenziato, come accadrà anche con l’impianto di illuminazione per migliorare la visibilità sull’infrastruttura e su tutta la zona. Sono diverse le azioni in corso a vantaggio di questa parte di città, come l’impianto sportivo dove dopo tanti anni di abbandono si sta procedendo a una riqualificazione i cui tempi sono rallentati solo dalle condizioni meteo, che non consentono l’andamento più spedito di quello e degli altri cantieri cittadini. Non appena smetterà di piovere si riprenderà e si potrà intervenire anche con altre opere di restyling verde compreso, in modo che siano più durature ed efficaci e ci consentano di mettere a frutto le risorse che abbiamo a disposizione e che siamo costretti a razionare a causa delle condizioni dell’Ente. Con la Transcollinare sicuramente l’immagine della zona migliorerà, come migliorerà anche la vivibilità, oggi messa a dura prova dalla grande affluenza quotidiana verso due attrattori quali l’ospedale e l’Università. Risposte concrete, dopo anni di attese da parte della comunità di San Martino, che riassumono le richieste arrivate dai cittadini per una delle zone più popolose di Chieti”.