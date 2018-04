Roseto, Europei Pugilato Youth 2018: tre ori per gli azzurri

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Gli Europei di Pugilato Youth Maschili e Femminili 2018 danno vita alla loro giornata finale in quel del PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi dove domani (25/04) avranno luogo le finalissime. L’Evento, valevole come qualificazione per i Mondiali di Categoria e le Olimpiadi Giovanili in programma a Buenos Aires dal 1 al 12 Ottobre, oggi ha in programma le 20 finalissime: 10 Femminili (H 14) 10 Maschili (H 18).

FINALI AZZURRE:

UOMINI Finale 56 Kg Oggiano vs Halinichev UKR 0-5; Finale 75 Kg Millas vs Teterev RUS 3-2; Finale 91 Kg Fiaschetti vs Fedorov RUS VINCE PER WO

DONNE: Finale 51 Kg LaPiana vs Stoeva BUL 5-0; Finale 54 Kg Tessari vs Guldagi TUR 3-2

Giornata finale che parte per gli azzurri con una brutta notizia per l’infortunio alla mano al 91 Kg Fiaschetti che gl impedisce di salire sul ring per la finale con il russo Fedorv, che così si laurea Campione d’Europa della categoria. Il boxer romano si mette al collo un meritatissimo argento a coronamento di un torneo eccezionale. A risollevare il morale del team Italia ci pensa la 51 Kg Martina La Piana che, supernado brillanetemente per 5-0 la bulgara Stoeva, si laurea Campionessa d’Europa, venendo anche nominata miglior pugile dell’agone. Per la siciliana si tratta del secondo oro a un Europeo dopo quello Junior dello scorso anno.

La Piana si qualifica anche per le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires del prossimo Ottobre, per il quale ha già ottenuto il pass la 60 Kg DeCarlo. Oro anche per la Tessari, che nella finalissima 54 Kg s’impone sulla turca Guldagi (3-2) laurendosi così campionessa d’Europa. Argento per il 56 Kg Daniele Ogginao, superato per 4-1 dall’ucraino Halinichev. Il primo gradino del podio nei 75 Kg se lo guadagna il nostro Millas, superando in un’avvincente sfida (3-2) il russo Teterev

“Due ori – queste le parole di Coach Renzini – 1 qualficazione olimpica e 4 pass Mondiali. Ho solo il rammarico per l’eliminazione della Sorrentino che avrebbe potuto portarci il 3° oro. Soddisfattissimo delle prestazioni di tutte le ragazze, nonchè ovviamente delle due Finaliste che hanno entrambe vinto con pieno merito”.

“Che dire – le parole di Coach Coletta – siamo andati al di là delle più rosee previsione per merito di un gruppo straordinario di ragazzi che hanno sfoderato delle prestazioni fantastiche. 5 medaglie e 7 qualificati al mondiale sono frutto del lavoro giornaliero delle società e di quello che facciamo in Nazionale. Ringrazio il mio staff, i ragazzi e i tecnici delle società”.

“Eccellente – queste le dichiarazioni del Presidente Lei – questo torneo è stato eccellente sia dal punto di vista tecnico, che per noi parla di 7 medaglie e 11 pass mondiali nonchè 1 pass olimpico, che da quello organizzativo. Siamo una grande Federazioni che lavora in silenzio portando i risultati che sono le uniche cose che contano”.