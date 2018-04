Internazionali d’Abruzzo di Tennis, i risultati del 25 aprile

FRANCAVILLA AL MARE – Complice la giornata di festa, anche il parcheggio dello Sporting Club di Francavilla, oltre agli spalti del campo centrale, è risultato gremito quasi in ogni ordine di posto. Un successo che sta confermando quanto di buono si era visto in occasione della prima edizione dello scorso anno.

In campo, siamo arrivati alla prima giornata degli ottavi maschili nel singolare, domani è infatti prevista la seconda parte. Hanno infatti vinto i rispettivi incontri il norvegese Casper Ruud, l’italiano Matteo Donati, l’altro azzurro Filippo Baldi e il francese Hoang.

Sorprendente e bella la vittoria di Ruud su un altro dei super favoriti, il canadese Felix Auger Aliassime: 75 60. Occhio a questo 19enne norvegese in prospettiva finale.

Donati ha invece mandato in visibilio il campo centrale, superando in tre set il francese Mathias Bourgue con il punteggio di 64 26 64. Donati combattente infinito.

Baldi ha battuto l’inglese Liam Broady: 76 61. Hoang ha avuto la meglio sul portoghese Goncalo Oliveira: 61 36 63. Oliveira aveva eliminato nientemeno che Travaglia.

I risultati del 25 aprile 2018

WC] F. Baldi (ITA) d [5] L. Broady (GBR) 76(8) 61

C. Ruud (NOR) d [6] F. Auger-Aliassime (CAN) 75 60

M. Donati (ITA) d M. Bourgue (FRA) 64 26 64

[Q] A. Hoang (FRA) d G. Oliveira (POR) 61 36 63

First Round

[WC] G. Quinzi (ITA) d [Q] J. De Loore (BEL) 64 63

Men’s

Doubles – Quarterfinals

[2] A. Behar (URU) / M. Gonzalez (ARG) d R. Bemelmans (BEL) / T. Griekspoor (NED) 57 64 10-5

[WC] J. Ocleppo (ITA) / A. Vavassori (ITA) d [3] S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) 46 63 10-8

First Round

[1] G. Duran (ARG) / J. Salisbury (GBR) d R. Junaid (AUS) / D. Pel (NED) 64 64

[4] D. Molchanov (UKR) / I. Zelenay (SVK) d M. Draganja (CRO) / T. Draganja (CRO) 62 62

R. Arneodo (MON) / A. Hoang (FRA) d [WC] F. Baldi (ITA) / A. Pellegrino (ITA) 64 67(5) 10-8

ORDER OF PLAY – THURSDAY, APRIL 26, 2018

CENTER COURT start 12:00 noon

T. Griekspoor (NED) vs [8] R. Olivo (ARG)

Not Before 2:00 pm

[WC] A. Pellegrino (ITA) vs [7] V. Galovic (CRO)

Not Before 4:30 pm

[Q] L. Vanni (ITA) vs [WC] G. Quinzi (ITA)

GRANDSTAND start 12:00 noon

[LL] K. Coppejans (BEL) vs A. Collarini (ARG)

[1] G. Duran (ARG) / J. Salisbury (GBR) vs K. Krawietz (GER) / A. Mies (GER)

R. Arneodo (MON) / A. Hoang (FRA) vs [4] D. Molchanov (UKR) / I. Zelenay (SVK)

Fino a domani, ingresso gratuito, da venerdì a domenica biglietti giornalieri e mini abbonamenti.