ROSETO DEGLI ABRUZZI – Via libera, all’unanimità, al piano della Asl di Teramo e quindi alla realizzazione della Casa di Comunità a Roseto degli Abruzzi e approvazione, anch’essa arrivata all’unanimità, della variante urbanistica che sblocca il Sub Comparto della ditta Siai Srl dei Fratelli Barba & C, che interessa la zona di Campo a Mare di Sotto.

Sono questi i provvedimenti più importanti discussi durante il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi che si è svolto mercoledì sera. Un consiglio caratterizzato, quindi, dalla sintonia su temi fondamentali, come urbanistica e salute, tra maggioranza e parte dell’opposizione (erano assenti i Consiglieri Bellachioma, Ginoble e Di Girolamo) ma che ha visto il Consigliere Nicola Petrini lasciare la sala durante la discussione della Presa d’Atto del Piano Sanitario della Asl e quindi della realizzazione della Casa di Comunità.

Proprio su questo punto si è concentrata la relazione del Sindaco Mario Nugnes che ha ribadito come, l’investimento previsto per Roseto grazie ai fondi del Pnrr, doterà la città entro il 2026 di un Hub di riferimento da 3.8 milioni di euro che sarà realizzato in piazza Marco Polo, al quale si aggiungerà anche l’attivazione della Centrale Operativa Territoriale, finanziata con circa 160mila euro. Riscontrando la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto dei Consiglieri Di Giuseppe e Ciancaione che hanno votato assieme alla maggioranza.

“L’obiettivo della Casa di Comunità è quello di garantire un’offerta sanitaria e sociosanitaria in un luogo ben identificato – ha detto il Sindaco – mettendo a disposizione dei cittadini una serie fondamentale di servizi come la presenza medica H24, la presenza infermieristica H12, un punto prelievi, servizi diagnostici per il monitoraggio delle criticità, servizi ambulatoriali specialistici, servizi di prevenzione collettiva, attività di profilassi vaccinale, sistema integrato di prenotazione, servizio di assistenza domiciliare di base. Senza dimenticare l’attivazione del Cot, strumento fondamentale per coordinare l’assistenza sanitaria, che rischiava di andare perso. Entro il 2026, quindi, sarà completato un percorso avviato in sinergia con la Asl e che ha visto, fin da subito, l’Amministrazione Comunale lavorare per mettere a disposizione quanto necessario per permettere di intercettare i Fondi del Pnrr e realizzare quanto previsto dal Piano. Piano che non penalizza, ma valorizza, il nostro territorio con buona pace di chi ancora corre dietro al progetto del DSB, irrealizzabile e rimasto lettera morta anche per responsabilità di chi ora lo rilancia. Noi, invece, abbiamo subito approfittato della possibilità offerta dal Pnrr per portare alla città qualcosa di concreto”.

L’altro importante provvedimento approvato è quello relativo al Sub Comparto della Ditta SIAI Srl dei F.lli Barba & C.

“La delibera interessa la zona di Campo a Mare di Sotto, dove è situato il campetto, tra via Pietro Nenni e via Don Luigi Sturzo, e riguarda un comparto che ha già ricevuto l’approvazione definitiva di un Sub Comparto denominato “Carlo-Carbonara” diversi anni fa – afferma l’Assessore alla Rigenerazione Urbana Gianni Mazzocchetti – L’approvazione del Sub Comparto è finalizzata alla costruzione di quattro fabbricati, di cui tre a carattere esclusivamente residenziale ed il quarto a destinazione mista residenziale-commerciale, localizzati al Piano Terra per una superficie di 375 metri quadrati, mentre la superficie residenziale complessiva è pari a 3500 metri quadrati. L’approvazione della Delibera comprende anche uno schema di convenzione che prevede la cessione gratuita al comune di Roseto dell’intera area destinata a verde pubblico nei pressi del campo polivalente. Inoltre, integra i tratti di pista ciclabile e della viabilità alle residue aree del comparto. L’intervento rientra nel progetto generale che punta alla riqualificazione del tessuto residenziale esistente, con interventi a tipologie diversificate e, allo stesso tempo, è finalizzato a dotare la zona di servizi pubblici, con la realizzazione di una pista ciclabile fiancheggiante la via per Santa Petronilla ed il miglioramento del verde pubblico”.

“Altro aspetto importante è quello che riguarda la nostra visione l’idea dei Sub Comparti che punta a lavorare con attenzione nell’ambito della pianificazione, soprattutto nei riguardi delle frazioni – aggiunge il Sindaco Nugnes – frazioni per le quali abbiamo un occhio di riguardo con l’obiettivo di evitare lo spopolamento mettendo a disposizione nuovi servizi e il completamento di zone che non hanno vissuto alcun sviluppo a partire dagli Anni ’90, ovvero dall’approvazione del primo Piano Regolatore”.