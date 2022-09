Giulianova, primo giorno di lezione nelle scuole comunali

Costantini e Albani: “Dopo gli anni del distanziamento, arrivata la stagione dell’ “avvicinamento” e dell’amicizia con i bambini ucraini”

GIULIANOVA – E’ durata una mattinata intera, la visita del Sindaco Jwan Costantini e del Vice Sindaco Lidia Albani in tutte le scuole di Giulianova, dove le lezioni sono riprese proprio oggi, dopo la pausa estiva. In circa quattro ore, sono stati portati i saluti e gli in bocca al lupo, per un anno scolastico che si presenta di sicuro meno problematico, almeno dal punto di vista sanitario. Anche sul piano della sicurezza, dopo gli interventi sui solai della maggior parte dei plessi, la situazione è ottimale.

Centinaia di sorrisi, sui volti emozionati e finalmente senza mascherina, hanno accolto il Primo cittadino ed il suo Vice.

“Ascoltate i vostri insegnanti e sia l’educazione la prima delle materie – ha detto agli alunni il Sindaco Costantini – Quest’anno vi viene chiesto un impegno in più: la vicinanza e l’amicizia nei confronti dei bambini ucraini. Arrivano da lontano, da una situazione difficile, hanno bisogno del vostro affetto. Conto su di voi, sulla vostra maturità. A Natale mi racconterete come è andata”.

“Ce ne sono complessivamente 105, di nuovi scolari ucraini – sottolinea il Vice Sindaco Lidia Albani – A questo proposito, è doveroso ringraziare le dirigenti scolastiche Cristina Di Sabatino e Angela Pallini, e, con loro, gli insegnanti dei plessi ospitanti, che si sono prodigati generosamente e instancabilmente per un inserimento che, nonostante i problemi di comprensione linguistica, è comunque sereno. Davvero a tutti, l’ Amministrazione comunale augura un buon lavoro ed un anno scolastico ricco di soddisfazioni e di stimoli”.