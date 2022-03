Roseto, consegnate le chiavi della nuova caserma alla Guardia di Finanza

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sono state consegnate ufficialmente questa mattina, nel corso di un incontro istituzionale tenutosi presso il Municipio di Roseto degli Abruzzi, le chiavi della nuova caserma che ospiterà la Tenenza della Guardia di Finanza a Roseto degli Abruzzi alla presenza del Sindaco Mario Nugnes, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, Col. Gianfranco Lucignano, e del Comandante della locale Tenenza, Luogotenente Giovanni Borrello.

Si conclude così un lungo iter che ha visto l’assegnazione alla Guardia di Finanza di Roseto della palazzina di via Fonte dell’Olmo, nella zona sud della città, un bene confiscato a una nota famiglia di origine rom dedita a varie attività illecite. “Sin dal nostro insediamento ci siamo immediatamente messi al lavoro per sbloccare questa situazione che era ferma da mesi a causa di una serie di lavori che andavano completati per mettere a disposizione della locale Tenenza dei locali in grado di ospitare, al meglio, le attività della Guardia di Finanza” dichiarano il Sindaco Mario Nugnes, il Presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti e l’Assessore al Patrimonio Gianni Mazzocchetti.

“Con la consegna delle chiavi portiamo a compimento un intervento a lungo atteso nella nostra città che rimette a disposizione della collettività, un importante presidio della legalità sul nostro territorio, un bene confiscato acquistato con proventi di attività delittuose, rinsaldando il rapporto tra Roseto e la Guardia di Finanza e dando così un segnale tangibile di come lo Stato sia vigile e presente e pronto a tutelare sempre la legalità” concludono gli amministratori. “L’auspicio è quello di poter inaugurare, quanto prima, la nuova sede”.