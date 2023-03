Roseto Basket 20.20 – Termoli 79-63: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Vince e convince il Roseto Basket 20.20, che si impone 79-63 su Isernia e resta in vetta in compagnia dell’Amatori Pescara. Palmucci e compagni mettono fine alla serie di nove vittorie consecutive dei molisani con una grande prova difensiva, capace di limitare a 63 punti una formazione che nelle prime tre uscite della fase a orologio ne segnava 90 di media. Tra secondo e prima metà del terzo quarto avviene poi l’allungo decisivo, guidato dalla sensazionale prova balistica del duo Bricis-Zalalis. La New Fortitudo non si dà per vinta ma Roseto è brava a reggere, tenendo sempre gli avversari a distanza di sicurezza.

I primi minuti sono equilibrati, i padroni di casa cercano di prendere in mano la gara con Zalalis ma gli ospiti controbattono con Indelicato. La Braderm tenta l’allungo nel finale della frazione iniziale con Lestini, ma Tsonkov limita i danni dalla lunetta. Dopo 10’, il parziale è sul 18-15. Il copione non cambia, perché Isernia non fa scappare gli abruzzesi e resta sul -2. La svolta arriva intorno al 15’, grazie a un break di 11-2 timbrato da Zalalis e Palmucci, al quale seguono i canestri di Bricis che scavano definitivamente il solco. La New Fortitudo accusa il colpo e non riesce a reagire: si va negli spogliatoi sul 39-24.

Roseto riparte come aveva finito e allunga ancora con Di Giandomenico e Bricis, fino al +23 che sembra già sigillare il risultato. La gara, però, non è finita perché Tsonkov e Batalskyi cercano di darle un senso con una reazione d’orgoglio, che frutta un parziale di 0-7: 58-42 al 30’. La Braderm rivede qualche fantasma, subisce il ritorno degli avversari fino al -11 col solito Tsonkov ma non si scompone. Anzi, 5 punti in fila di Zalalis spengono gli entusiasmi di Isernia e mettono sotto chiave i due punti. I molisani continuano a lottare e onorare l’impegno fino alla fine, ma ormai è troppo tardi. La gara termina 79-63.

La Braderm tornerà in campo sabato 25 marzo alle ore 18 sul parquet di Mosciano.

Parziali: 18-15, 21-9, 19-16, 19-19

Roseto: Del Nibletto, Maiga 2, Palmucci 7, Di Giandomenico 7, Jovanovic 4, Francani, Caprara, Haidara, Lestini 8, Bricis 23, Cantarini, Zalalis 28. All: Ernesto Francani

Termoli: Guzzon, Indelicato 5, Compagnoni 4, Galasso, Batalskyi 16, Sasnauskas 8, Doglio 4, Tsonkov 18, Mottus 6, Russo 2, Pinelli, Raicevic. All: Andrea Forgione