Panthers Roseto – Selargius 58-62: il racconto della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le ARAN Cucine Panthers Roseto non riescono a battere il San Salvatore Selargius, perdendo sul neutro del PalaAngeli (L’Aquila) con il punteggio di 58-62. Le ragazze di coach Giovanni Montuori (oggi sostituto dell’head coach Romano) hanno disputato una partita letteralmente di cuore, mettendoci tutta la grinta possibile e lottando dal primo all’ultimo minuto.

Nel primo tempo Selargius prova subito ad indirizzare il match sui propri binari, toccando anche le 13 lunghezze di vantaggio. Proprio nel momento più difficile le Panthers – prive ancora una volta di Micovic e Rios – tirano fuori l’orgoglio con una bella rimonta alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo l’equilibrio regna sovrano, le sarde provano nuovamente la fuga ma Mitreva e compagne sono lì e non mollano di un millimetro. Nell’ultimo quarto il match è avvincente: le Panthers cambiano decisamente marcia e realizzano un break devastante che le porta sulle cinque lunghezze di vantaggio, grazie a un canestro di Sanchez (54-49). Selargius però ha il merito di crederci fino in fondo e, grazie alle realizzazioni di Ceccarelli, ben supportata dalle proprie compagne di squadra, riesce a portarla a casa con un break di 4-13.

Per le Panthers è ovviamente una sconfitta pesante, per quanto riguarda la classifica, e allo stesso tempo beffarda per alcune dinamiche particolari che hanno caratterizzato il match. Ora più che mai non bisogna mollare in vista del rush finale della regular season. Fin quando la matematica non darà verdetti definitivi bisogna crederci fino alla fine.

Tabellino

ARAN Cucine Panthers Roseto: Lombardo 7, Mitreva 15, Polimene ne, De Marchi 6, Sanchez 14, Azzola ne, Schena, Miccoli 7, Kelly 7, Ceccanti ne, Manfrè 2. Coach: Montuori

San Salvatore Selargius: Aispurua 8, Mura 10, Pandori 7, Pinna 2, Granzotto 9, Vargiu, Ceccarelli 20, Corongiu, Srot 6, Poddighe. Coach: Righi

Parziali (12-17, 19-19, 17-13, 10-13)