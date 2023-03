Festa di San Giuseppe a Colleranesco: presente il sindaco Costantini

Costantini partecipa ai riti religiosi, Don Abramo lo ringrazia per aver sostenuto il progetto che ha dato un nuovo volto all’area della chiesa

GIULIANOVA – Si sono rinnovati oggi, domenica 19 marzo, i tradizionali festeggiamenti organizzati a Colleranesco dalla parrocchia di San Giuseppe in occasione della ricorrenza legata al santo, patrono della frazione. Alla Messa, officiata dal Vescovo di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, è seguita la processione della statua di San Giuseppe.

Il Sindaco Jwan Costantini è stato presente ai riti religiosi ed il gonfalone civico ha recato il segno della partecipazione della Città tutta. Il parroco don Abramo, nel corso della celebrazione , ha ringraziato il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale per aver rispettato gli impegni presi e sostenuto concretamente la comunità di Colleranesco nella realizzazione dell’intervento di riqualificazione e abbellimento del sagrato.

“La chiesa gremita – sottolinea il sindaco Costantini- è il segno di un quartiere unito, che si riconosce nei momenti di svago ma anche in quelli di devozione. Il senso della Chiesa, che coincide con una forte sensibilità religiosa, è del resto un segno identitario della collettività giuliese, che proprio in occasioni come queste si fa portatrice di valori sani, di messaggi tangibili volti a una pacifica e armoniosa convivenza”.