Roccamontepiano, cartolina e annullo filatelico da Poste Italiane

ROCCAMONTEPIANO – È in programma domani, giovedì 30 dicembre, in occasione della Giornata della cittadinanza e del volontariato nella lotta al Covid 19, la presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico dedicati al Comune di Roccamontepiano. La cartolina raffigura una veduta notturna di Roccamontepiano con i tradizionali fuochi in onore di San Rocco. Sul timbro è invece riprodotto il logo araldico del leone con la colonna. Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, che sarà allestito nella palestra comunale, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. All’evento, con accesso regolamentato, parteciperà il sindaco di Roccamontepiano, Adamo Carulli, e alcuni rappresentanti locali di Poste Italiane.

“Ringrazio di cuore Poste Italiane – commenta il sindaco – per aver omaggiato la nostra comunità dell’annullo filatelico in concomitanza con la giornata della cittadinanza, che saluta l’ingresso nella maggiore età di tutti i diciottenni e dei nuovi nati nell’anno corrente. A questo abbiamo aggiunto un ringraziamento ed un piccolo pensiero a tutte le volontarie e volontari che in questi due anni hanno affrontato il Covid-19 donandosi in ogni modo alla lotta contro il Coronavirus. La cartolina e lo speciale annullo vuole significare tra tutta la comunità la voglia di ripartire e sottolineare il momento di incontro in presenza al fine di rafforzare il senso di unione e voglia di buttarci alle spalle questa lunga stagione di sofferenza”.

L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni a favore dei Piccoli Comuni, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

L’evento segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

Il progetto è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. Nel Chietino, altre cartoline sono state dedicate da Poste Italiane ai piccoli comuni di Ripa Teatina, Ari, Tollo e Rosello.