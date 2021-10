Rocca San Giovanni, positivo l’incontro con Provincia sulla viabilità locale

Il sindaco Fabio Caravaggio: “La prossima settimana inizieranno i lavori di rifacimento dei tratti stradali più martoriati”

ROCCA SAN GIOVANNI – Esito positivo per l’incontro che si è tenuto questa mattina tra il presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo e il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio. Il primo cittadino, che la scorsa settimana aveva richiesto un tavolo di confronto con l’ente al fine di valutare l’attuale situazione della viabilità locale, si dice soddisfatto per la celerità della Provincia nell’ascoltare le istanze dell’amministrazione neo eletta.

“Siamo soddisfatti della disponibilità e dell’impegno manifestato dall’ente provinciale, rappresentato questa mattina dal presidente Pupillo e dal consigliere Gabriele Paolucci – spiega Fabio Caravaggio –. I vertici provinciali ci hanno assicurato che già dalla prossima settimana inizieranno i lavori di rifacimento dei tratti stradali più martoriati”.

“In campagna elettorale – aggiunge il primo cittadino – abbiamo manifestato la volontà di aprire tavoli tecnici con gli enti preposti per migliorare la vivibilità, in questo caso la viabilità, del nostro paese. A pochi giorni dall’insediamento siamo già al lavoro per realizzare il nostro programma elettorale”.

“I primi interventi serviranno a sanare le situazioni più critiche – conclude – in qualità di amministratori sappiamo bene che ci sono altre situazioni precarie da risolvere. Siamo certi che con il nostro impegno e con quello degli enti preposti riusciremo a risanare l’intera viabilità locale”.