Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo: le iniziative UnivAQ su archeologia, arte e restauro

L’AQUILA – L’Università degli Studi dell’Aquila prosegue nel mese di luglio le attività del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, con una serie di iniziative scientifiche dedicate all’archeologia, alla storia dell’arte e al restauro. Il programma conferma la volontà dell’Ateneo di contribuire alla valorizzazione del borgo di Calascio, trasformandolo in un punto di riferimento internazionale per la ricerca e la formazione nel campo del patrimonio culturale.

Tra gli appuntamenti più rilevanti figura la Summer School Internazionale “Geografie della tutela: arte e restauro tra centro e territorio”, promossa dal Dipartimento di Scienze Umane di UnivAQ in collaborazione con il Comune di Calascio. La scuola, rivolta a giovani studiose e studiosi italiani e stranieri, propone un percorso che integra lezioni seminariali, sopralluoghi sul territorio e incontri con esperti del settore, con l’obiettivo di esplorare nuove metodologie di tutela e conservazione. Accanto alle attività formative, sono previsti momenti di confronto pubblico e occasioni di restituzione dei risultati alla comunità locale, rafforzando il legame tra ricerca accademica e territorio.

Il 3 e 4 luglio 2026 si terrà inoltre un convegno internazionale tra Calascio e L’Aquila dedicato ai temi della tutela, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale italiano. Studiosi, ricercatori e professionisti discuteranno esperienze, metodologie e prospettive legate alla salvaguardia dei beni culturali, contribuendo a un dibattito di alto profilo scientifico su uno dei settori più strategici per la cultura italiana.

Le iniziative sono realizzate grazie al contributo del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito della misura del PNRR – Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Un percorso che conferma l’impegno congiunto delle istituzioni nel promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile dei territori interni.