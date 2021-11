“Robinson e venerdì” e “Il gatto con gli stivali” per il Teatro Ragazzi

Riparte la stagione di Teatro Ragazzi del Florian Metateatro al Teatro Comunale di Città Sant’angelo con un doppio appuntamento con la Compagnia Fantacadabra di Sulmona

CITTÁ SANT’ANGELO – Dopo la rassegna estiva tornano gli spettacoli per bambini e bambine nel bel contesto del Teatro Comunale di Città Sant’Angelo, con una programmazione tutta dedicata alle giovani generazioni, alle fiabe classiche e ai racconti.

Il mese di novembre vedrà i due appuntamenti della Compagnia Fantacadabra di Sulmona, nata all’interno della Cooperativa Sociale Fantacadabra che da circa 20 anni si occupa di educazione attraverso il gioco e il teatro, ereditandone un prezioso patrimonio di creazioni, repertorio di spettacoli e progetti artistici. E’ da sempre interessata a portare nelle scuole del territorio i linguaggi e le forme del “fare teatro” con laboratori e spettacoli, proprio come le proposte di novembre a Città Sant’Angelo.

La prima giornata, Sabato 13 novembre dalle ore 16.30 alle 18.30, sarà l’occasione per i bambini di scoprire la Commedia dell’Arte e le Maschere, attraverso i suoi personaggi più buffi, conosciuti o meno, ma tutti molto caratterizzati. La Commedia dell’Arte è un genere nato in Italia a metà del Cinquecento, alla base della grande tradizione comica italiana di affabulazione.

La lezione spettacolo Robinson e venerdì sarà incentrata sulle principali caratteristiche dell’uso della maschera: i tipi fissi, i temi attorno cui ruotano i canovacci, l’improvvisazione. I ragazzi e le ragazze saranno invitati a giocare con gli attori della compagnia, indossando le maschere, sperimentando le movenze e le gestualità dei personaggi: l’ avaro, l’innamorato, il dottore. Si avvicineranno così, in maniera divertente, a un genere teatrale tutto italiano.

La domenica pomeriggio alle ore 17 invece, come consuetudine, si dedica al teatro in famiglia, con lo spettacolo Il gatto con gli stivali, dedicato ai bambini dai 5 anni in su. Povero ragazzo, il padre l’ ha lasciato senza eredità, o meglio gli ha lasciato un gatto. Ma è un gatto “super magico” e ne combinerà delle belle…..

Uno spettacolo che è scherzo leggero e irriverente, dove tutto si presta alla risata, allo sberleffo, al nonsense, accentuato dai personaggi in maschera. Un viaggio fantastico e bizzarro sotto il segno della Maschera e della Commedia dell’Arte, dove anche il costume del “Gatto con gli stivali”​ rimanda all’idea di Pulcinella o Arlecchino.

Gli appuntamenti con il Teatro Ragazzi proseguiranno a Dicembre per raccontare ancora tante storie. Costo laboratorio 6€ / Biglietto spettacolo 6€ vivamente consigliata la prenotazione ai numeri 085/4224087 – 393/9350933. Necessari Green Pass dai 12 anni e mascherina, secondo le normative ministeriali anticovid.

FB @florian.teatro Instagram @florian_teatro YouTube Florian Teatro

INFO www.florianteatro.com

tel. 085/4224087 mobile 393/9350933 Mail organizzazione@florianteatro.it