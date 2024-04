Per la prima edizione del Contest musicale saranno selezionate 16 band. Termine di iscrizioni: entro e non oltre il 12 maggio

AIELLI – Casa Verde Cocktail bar in collaborazione con il festival Borgo Universo organizza ad Aielli il primo contest musicale per band della Marsica.

Un totale di 16 band sarà selezionato per partecipare al concorso e verranno suddivise in 8

serate di esibizioni, basate su una selezione preliminare e sull’ordine cronologico di iscrizione.

La finale avrà luogo il 3 agosto.

L’iniziativa intende dare un supporto concreto ai giovani ed ai progetti musicali della Marsica,

permettendo alle band di mettersi in gioco e di esibirsi live sul famoso palco del Festival Borgo

Universo per l’edizione 2024.

Il termine di iscrizione è entro e non oltre il 12 Maggio 2024.

Maggiori info www.casaverdeaielli.com/contest

Regolamento: https://www.casaverdeaielli.com/…/Regolamento-Roat-to…

Registrazioni: https://www.casaverdeaielli.com/contest/

Info e comunicazioni: 389 119 9160

info@casaverdeaielli.com