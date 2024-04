Primo Maggio 2024 in Abruzzo: i principali eventi in programma

Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti in Regione

REGIONE – Primo Maggio, Festa dei lavoratori. Giornata nata con l’intento di ricordare l’impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie.

Tralasciando ogni significato storico e culturale, il Primo Maggio é anche sinonimo di giornata all’insegna del relax e della spensieratezza. Proviamo a darvi qualche suggerimento per trascorrere al meglio il giorno festivo, rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Primo maggio all’insegna della tradizione….

Quando si parla di Primo maggio si pensa alla Virtù Teramane. Un piatto di recupero, povero ma gustoso, tipico di Teramo: un tempo si gustava nelle case in segno di condivisione e convivialità, oggi é proposto da parecchi ristoranti della zona. Primo maggio all’insegna della tradizione a Cocullo dove tornerà il “Rito dei Serpari”, in onore di San Domenico Abate. Un monaco benedettino di Foligno che attraversò il Lazio e l’Abruzzo fondando monasteri ed eremitaggi e a Cocullo si fermò per sette anni. tradizione anche nella Provincia di Teramo.

A Casoli si potrà scoprire l’incanto di Palazzo Tilli, luogo di bellezza e testimone del lavoro nei secoli, della tradizione abruzzese. Visite guidate disponibili ogni ora alle 10, 11, 12, 16, 17 e 18 e possibilità di pranzo negli antichi saloni.

… per sagre e concerti all’aperto

Chi vorrà trascorrere una giornata all’aria aperta potrà partecipare alla Scampagnata organizzata dalla Pro Loco di San Giacomo di Scerni oppure gustare succolenti arrosticini presso la Villa Comunale di Villamagna. Prosegue a Vasto Marina il Primavera Festival. Oltre a musica, sport e gastronomia, la giornata prevederà anche importanti dibattiti a tema sicurezza sul lavoro; in chiusura concerto dei 99 Posse. A Francavilla al mare ultimo giorno della Solennità di Santa Liberata con concerto in serata di Silvia Mezzanotte.

… per mostre

Presso lo Spazio indipendente 16Civico di Pescara é visitabile la mostra “Le stanze della mente” di Maura Prosperi”. Sempre a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo” é allestita la mostra “De Rerum natura” di Antonio Pedretti.