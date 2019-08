Rkomi e Ghemon allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare

A Piazza Sirena la due giorni con la prima edizione del Festival sulla musica di nuova generazione. Spazio anche ai giovani rapper emergenti

FRANCAVILLA AL MARE – Tutto è pronto a Francavilla al Mare per l’inizio della prima edizione dello Shock Wave Festival, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e inserito nel cartellone delle manifestazioni dell’estate francavillese 2019. A caratterizzare il Festival sarà la musica di nuova generazione, che toccherà le vibrazioni più alte, quando saliranno sul palco prima Rkomi e poi Ghemon.

Considerato come uno degli artisti più talentuosi del panorama hip hop attuale, Mirko Manuele Martorana, meglio conosciuto come Rkomi, sarà a Francavilla al mare venerdì 2 agosto. Il rapper milanese proporrà brani tratti dal suo “Dove gli occhi non arrivano”, uscito lo scorso marzo e anticipato dal singolo “Blu,” accompagnato dalla voce di Elisa.

Sabato 3 agosto toccherà, invece, a Ghemon, trentasettenne rapper campano, che, tra gli altri brani, farà ascoltare anche “Rose Viola”, con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Entrambi i live si terranno in serata in piazza Sirena e saranno a ingresso gratuito.

Le aperture saranno affidate il primo giorno a dei rapper emergenti pescaresi, ospitati alla console da Tomb Beaver, un producer famoso abruzzese, i rapper sono Shase, 24 Ore e 5ime, mente il secondo giorno l’apertura sarà affidata a Molla, fresco di partecipazione a Sanremo Giovani con la traccia ’21 Orizzontale’.