Riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con Salvini

PESCARA – Nel pomeriggio di oggi 4 gennaio 2019 si è tenuta in Prefettura, alla presenza del sig. Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e del Capo di Gabinetto del Ministro, Prefetto Matteo Piantedosi, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto della provincia, dr.ssa Gerardina Basilicata, a cui hanno partecipato, oltre ai Vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Presidente del Tribunale di Pescara, il Procuratore della Repubblica, l’assessore alla Sicurezza Urbana, in rappresentanza del Sindaco del Comune Capoluogo, il Presidente della Provincia, il Direttore dell’Ufficio Circondariale Marittimo, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e il Direttore della locale Casa Circondariale.

Il sig. Ministro ha preso atto con soddisfazione della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia, quale risulta dai dati della delittuosità, generalmente in calo. Per contrastare il sentimento di insicurezza diffuso nella popolazione, legato alla commissione dei reati predatori in genere ed esasperatosi a causa dei recenti episodi delle rapine avvenute nel Capoluogo, il Sig. Ministro ha confermato i provvedimenti in materia di aumento degli organici delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, la disponibilità di risorse già nell’attuale legge di bilancio per il finanziamento dell’impianto di video sorveglianza della Città di Pescara, e ha assicurato il proprio interessamento per portare a compimento più celermente le operazioni di fruibilità del Porto canale.

Nel corso del Comitato ha preso atto delle carenze del personale amministrativo degli Uffici giudiziari provinciali, riservandosi di evidenziare le criticità segnalate dai Vertici degli Uffici al competente Ministro della Giustizia. Il Ministro si è impegnato a valutare in tempi celeri la possibilità di trasformare in legge le proposte di elargizioni, così come previsto per le vittime degli incidenti di Viareggio e di Andria, presentategli dai familiari delle persone decedute nel crollo dell’Hotel Rigopiano, ricevuti subito prima dell’inizio della riunione del Comitato.

