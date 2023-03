Il ritratto del campione di ciclismo Alessandro Fantini a Fossacesia

FOSSACESIA – L’opera di Morena Antonucci dedicata al campione di ciclismo Alessandro Fantini, da ieri colora la sala del Consiglio comunale di Fossacesia. Con una cerimonia avvenuta poco prima dell’avvio dei lavori dell’assemblea civica, il quadro dell’artista, che nello scorso mese di dicembre era stato esposto nella cripta dell’abbazia di San Giovanni in Venere, è stato collocato nell’aula delle adunanze civiche “perché quest’aula attraverso i consiglieri comunali, rappresenta tutta la città ed è il luogo dove è giusto ricordare uno sportivo che ha dato lustro a Fossacesia, tanto bravo quanto sfortunato come Alessandro Fantini – ha detto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio nel suo intervento -. A nome mio della giunta e del consiglio comunale, ringrazio la pittrice Morena Antonucci per questo grande e graditissimo omaggio che ha voluto fare a Fossacesia e alla figura di Alessandro Fantini alla vigilia della Grande Partenza del Giro d’Italia del 6 maggio prossimo”.

Ringraziamenti e apprezzamenti sulla bellezza e sul significato dell’opera sono giunti dai consiglieri Nicola Allegrini, Mariella Arrizza e dall’assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli. “Un quadro che ci offre l’immagine del grande Fantini, che rappresenta un nostro orgoglio nel mondo del ciclismo italiano – ha sottolineato l’assessore -. Il quadro amalgama bene insieme gli elementi che caratterizzano questo sport e Fantini, ritratto sorridente, un segno di positività con cui affrontare le sfide della vita”.