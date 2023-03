“Assassinio sulla Transiberiana”, spettacolo itinerante il 2 aprile

Performance di musica e teatro itinerante sul treno di Alessandro Martorelli in collaborazione con Ferrovia dei Parchi, 4° edizione di “StraorBinario”

SULMONA – Dopo il successo dello scorso anno, che ha attirato anche le telecamere di Rai2, torna sul treno storico della Ferrovia dei Parchi, divenuta celebre come Transiberiana d’Italia, “StraorBinario” – Il Grand Tour delle Valli, progetto pluriennale, giunto alla sua quarta edizione, di valorizzazione paesaggistica, culturale e turistica, nato da un’idea dell’associazione culturale Feel, capitanata da Cinzia Pace, in coproduzione con l’associazione Teatranti Tra Tanti e in collaborazione con le associazioni TAMS e Assioma.

Domenica 2 aprile 2023, sul treno storico più famoso d’Abruzzo, sulla tratta Sulmona – Castel di Sangro, i viaggiatori potranno vivere un’esperienza che unisce le bellezze del territorio con le avvincenti storie di alcuni dei personaggi più famosi della nostra Regione, grazie allo spettacolo itinerante – già sold out – “Assassinio sulla Transiberiana”, scritto e diretto da Alessandro Martorelli. Uno spettacolo in quattro atti, ambientato negli anni ’20, che si svolgerà sul treno, proseguirà, poi, nell’arena di Palazzo Nanni di Campo di Giove e terminerà nel bellissimo teatro F. Paolo Tosti di Castel Di Sangro.

“Sono felice che la quarta edizione di StraorBinario, il Grand tour delle Valli, anche per quest’anno si caratterizzi per la preziosa collaborazione con Ferrovia dei Parchi – spiega Cinzia Pace – Il teatro sul treno è un prodotto non facile da realizzare, ma noi, grazie alla collaborazione con Teatranti Tra Tanti, Tams e Assioma abbiamo ideato un’innovativa formula che, oltre ad intrattenere e divertire i passeggeri, valorizza i luoghi e i personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale dell’Abruzzo. Ringrazio il tour operator Pallenium Tourism che ci permette di realizzare questo evento su un treno turistico, tra i più famosi e apprezzati al mondo. Ringrazio inoltre Fondazione Carispaq e il Consiglio Regionale dell’Abruzzo per il sostegno e il riconoscimento del valore culturale del nostro prodotto. Non da ultimo – conclude la fondatrice dell’associazione Feel – le Amministrazioni Comunali di Campo di Giove e di Castel di Sangro, che mettono a disposizione i loro gioielli”.

“Il binomio ‘viaggio in treno storico’ & ‘teatro’ torna al centro della scena sulla Ferrovia dei Parchi, incasellando alla perfezione la trama avvincente di uno spettacolo in cui i viaggiatori, seduti sulle centenarie panche in legno delle carrozze Centoporte, sono parte attiva e non solo spettatori – aggiunge Claudio Colaizzo del Pallenium Tourism tour operator – E’ già tutto esaurito per questa nuova edizione di StraorBinario!, da Sulmona a Castel di Sangro, a dimostrazione che il viaggio è cultura e che questa formula è vincente”.

SINOSSI

Ogni compleanno della Contessa Margherita Borghese è sempre un evento. Ma quest’anno per i suoi 40 anni ha deciso di fare le cose in grande! Festeggiare con un viaggio sulla Transiberiana D’Abruzzo, assieme ai più grandi artisti e intellettuali abruzzesi: il Vate Gabriele D’Annunzio, il compositore Primo Riccitelli, la cantante attrice Nanda Primavera, l’illustratore inglese Edward Lear, la ricamatrice Chiara Villani e il drammaturgo Luigi Antonelli. Personaggi affascinanti, molto diversi tra loro, ma con un punto che li accomuna: l’odio verso la Contessa. Perché quindi quest’ultima ha invitato proprio loro per festeggiare il suo compleanno? Quale è il suo scopo? Ma soprattutto perché gli altri hanno accettato?

NOTE DI REGIA

“Assassinio sulla Transiberiana” è un giallo/gioco, dove sono gli stessi passeggeri a dover indagare ed aiutare il filosofo Croce a scoprire il responsabile che si è macchiato dell’orribile crimine. Dopo la presentazione dei personaggi sul treno, infatti, durante la sosta di Campo di Giove, proprio durante la consegna dei regali alla Contessa da parte dei suoi invitati, accadrà qualcosa di inquietante. Nel proseguo del viaggio verso Castel di Sangro tutti i sospettati saranno a disposizione dei passeggeri per rispondere ad eventuali domande che potranno aiutarli nella soluzione del mistero, quando finalmente si scoprirà il colpevole e soprattutto colui che ha vero fiuto da investigatore, si aggiudicherà un fantastico premio messo in palio dall’organizzazione.

