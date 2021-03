“Risorse: Femminile plurale”, evento online della De Cecco

PESCARA – “Saranno le donne, intese come risorsa economica, sociale, culturale, le protagoniste dell’evento promosso per la giornata di domani, venerdì 5 marzo, alle 9.30, dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, un’anteprima della tradizionale celebrazione dell’8 marzo, con cui vogliamo offrire ai nostri studenti una chiave di lettura diversa, ponendo l’universo femminile in primo piano, quale artefice della ripresa che vivremo a fine pandemia. Il tema scelto è ‘Risorse: Femminile plurale. La presenza sociale ed economica delle donne per ripartire’ e ne parleremo con i nostri partner, ovvero il Centro Antiviolenza Ananke, la Fidapa BPW Italy-Sezione Pescara, e la Commissione Pari opportunità Abruzzo”.

Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, Alessandra Di Pietro, annunciando l’evento previsto per domani, e che vedrà la presenza di Doriana Gagliardone, Presidente del Centro Antiviolenza Ananke; Maria Franca D’Agostino, Presidente della Commissione Pari Opportunità Abruzzo; Maria Luisa Abate segretaria Fidapa Pescara; Franca Terra e Rosa Pestilli della CPO Abruzzo, e Brunella Capisciotti psicoterapeuta.

“Il nostro 8 marzo – ha spiegato la dirigente Di Pietro – parla di Risorse Femminili in campo nel sociale e nell’economia; parla dell’affermazione di donne scienziate, letterate, amministratici, che tagliano traguardi importanti mettendo insieme pragmatismo, empatia e coraggio. Parla dell’opportunità e della necessità di scegliere l’empowerment femminile per affrontare la ripartenza, e del ruolo imprescindibile della Scuola nella costruzione di una cultura della parità”.

La dirigente Alessandra Di Pietro affronterà il tema di ‘Agenda 2030: goal 5 e gender gap occupazionale e retributivo’; Doriana Gagliardone parlerà de ‘L’autonomia delle donne nel centro antiviolenza’; Maria Franca D’Agostino parlerà de ‘Il ruolo delle Commissioni Pari Opportunità provinciali e Regionali”; Maria Luisa Abate affronterà il tema di ‘Donne e Leadership, governance e ricostruzione’.

All’evento, che si svolgerà in remoto, prenderanno parte gli studenti delle classi quarte, indirizzo Sala e Vendita, Sezione B, e indirizzo Accoglienza Turistica, Sezione A.