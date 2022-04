Riqualificazione aree sportive polifunzionali a Teramo: ok studio di fattibilità

TERAMO – Questa mattina la giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione delle aree sportive polifunzionali frazionali e di quartiere. Intervento già finanziato all’interno del PNRR sisma per 435mila euro e che prevede lavori volti alla valorizzazione degli impianti sportivi di via De Jacobis,nel quartiere Gammarana, di via Maestri del Lavoro, di via Aurini e di via Luigi Illuminati a Villa Mosca e di via a San Nicolò a Tordino.

Il progetto di riqualificazione delle cinque aree sportive prevede tutta una serie di interventi edilizi distinti per singoli lotti: sull’area sportiva in Via De Jacobis si interverrà con la realizzazione di un nuovo tappetino in asfalto, la sostituzione della rete di recinzione a maglie e delle porte per il calcio, la sostituzione delle strutture del gioco del canestro e dei corpi illuminanti, l’installazione di cancelletti e di panchine; nell’impianto di via Maestri del lavoro sarà realizzato un nuovo manto di calpestio in resina, verranno sostituiti la rete di recinzione a maglie, le porte del gioco calcio e i corpi illuminanti, saranno installati dei cancelletti, sarà realizzato un cordolo per il sostegno pali di recinzione e si procederà alla tinteggiatura esterna del locale spogliatoi e al ripristino dei gradoni di tufo ammalorati; per l’impianto di via Aurini sono previsti la realizzazione nuovo pavimento in resina con tracciamento linee per il gioco del calcio, la sostituzione della rete di recinzione a maglie, la realizzazione di un cordolo per il sostegno dei pali di recinzione, la sostituzione delle porte per il calcio e dei corpi illuminanti, l’installazione di cancelletti, la tinteggiatura esterna del locale spogliatoi, il ripristino dei gradoni di tufo ammalorato; per l’impianto di via Illuminati sono previsti la realizzazione di una nuova pavimentazione in gres porcellanato, la sostituzione della rete di recinzione a maglie, la realizzazione di fioriere, la realizzazione di un pergolato, di uno scivolo per diversamente abili e di gradini, un impianto gioco per bambini e l’installazione di panchine. Per quanto riguarda infine l’area sportiva di San Nicolò sono previste la realizzazione di una soletta in calcestruzzo, la realizzazione di un pavimento in resina con il tracciamento delle linee per il gioco del calcio, la sostituzione delle porte per il calcio e l’installazione di panchine.

“La riqualificazione degli impianti sportivi rappresenta una parte importante del PNRR sisma – commenta il sindaco Gianguido D’Alberto – e va nella direzione di ricucire il centro e le periferie e valorizzare le aree frazionali e i quartieri. In particolare con questo progetto andremo ad intervenire su strutture e piccoli impianti sportivi che rappresentano veri e propri spazi aggregativi e socializzanti, che per anni sono stati dimenticati. L’intervento sull’area sportiva della De Jacobis, poi, si integra anche con la ricostruzione dell’edificio scolastico e tutti i lavori vanno a dare risposte importanti a quartieri e frazioni. Ovviamente i tempi sono quelli strettissimi del PNRR ordinario e si lavorerà per avere i progetti esecutivi entro l’estate. Inoltre, con risorse proprie dell’ente, interverremo anche sul campo di calcio di Valle San Giovanni”.

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore con delega allo sport Sara Falini. “Ancora una volta questa amministrazione conferma la propria attenzione allo sport – sottolinea – con l’obiettivo di mettere a disposizione di frazioni e quartieri strutture adeguate che consentano di poter espletare le diverse pratiche sportive non solo nei grandi impianti ma anche nelle piccole realtà. Questo, come sempre, all’interno di una visione più ampia e di prospettiva volta a creare anche nelle periferie quelle opportunità, anche di aggregazione e socializzazione, che oggi mancano” .