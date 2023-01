“Ripuliamo la Sentina”, giornata di sensibilizzazione CAI alla Riserva

MARTINSICURO – Le sezioni CAI (Club Alpino Italiano) Val Vibrata Monti Gemelli e San Benedetto del Tronto hanno organizzato, anche quest’anno, l’iniziativa “Ripuliamo la Sentina”. Domenica 15 gennaio decine di volontari hanno partecipato alla giornata di sensibilizzazione ecologica e raccolta delle microplastiche sulla spiaggia della Riserva Naturale Regionale Sentina, all’interno del Comune di San Benedetto del Tronto, tra l’abitato di Porto d’Ascoli a Nord e il fiume Tronto a Sud.

La giornata si è aperta con l’intervento iniziale di Sergio Trevisani – referente comunale per la Riserva Naturale Regionale Sentina, nonché Vicepresidente del CAI Sezione di S. Benedetto T. – che ha spiegato le caratteristiche principali della Riserva e ha dato consigli operativi sulla raccolta di plastiche e rifiuti inquinanti. A seguire, la socia CAI Val Vibrata Monti Gemelli e ricercatrice dell’Università di Camerino, Martina Capriotti, ha illustrato le problematiche dell’inquinamento marino. Il lavoro dei volontari ha permesso di raccogliere decine di sacchi di rifiuti e plastica che, altrimenti, sarebbero finiti in mare.

Continua dunque l’impegno del CAI a favore del territorio tra l’Abruzzo e le Marche, non solo in ambiente montano ma anche, come dimostra questa esperienza, in riva al mare.