“Solo uno spettacolo tra amici” in scena all’Auditorium del Parco L’Aquila

L’AQUILA – Parte a L’Aquila, con “Solo uno spettacolo tra amici” di e con Carmine del Grosso, giovedì 19 gennaio, alle 20.00, Auditorium del Parco, la nuova stagione teatrale del Teatro Stabile d’Abruzzo dedicata alla “Stand Up Comedy”.

Una nuova offerta per il panorama culturale cittadino, un genere per chi ha qualcosa da dire, in piedi, senza maschera teatrale e senza personaggio, dove l’attore apostrofa i presenti senza filtri e senza mediazione.

É uno show in cui ritroverete le persone che davvero contano: voi stessi. Come in una chiacchierata tra amici del Grosso racconta i suoi drammi, che inevitabilmente diventano i drammi di tutti: dai viaggi in treno con gli anziani alle bio di Instagram. Approcci maldestri su LinkedIn, cose da non fare nel post pandemia ecc. Gli epiloghi narrati serviranno da esempio per non commettere gli stessi errori, si spera.

Carmine del Grosso, comico, autore, conduttore e speaker radiofonico è nato nel 1986 a Napoli ed è, come lui ama scherzosamente dire, tuttora incensurato. Nel 2007 si trasferisce a Roma, dove studia e scopre la passione per la comicità. Dopo due anni scrive il suo primo spettacolo comico “Colpo Grosso”. Nel 2012 partecipa al programma di Rai1 “Di che Talento sei?” condotto da Maurizio Costanzo. Tra il 2013 e il 2015 ha vinto diversi premi nazionali di comicità e i suoi pezzi sono stati trasmessi dal programma Ottovolante di Radio2.

Per la TV è nel cast fisso di programmi come “Stand Up Comedy” su Comedy Central, “Quelli del Calcio” e “Battute?” su Rai2 la cui conduzione gli è stata affidata per diverse puntate.

I prossimi appuntamenti della stagione sono con Daniele Tinti, Filippo Giardina, Velia Lalli e Daniela Baldassarra sempre armati del solo microfono per una serata esilarante.

I biglietti, costo € 10,00, sono in vendita nel circuito www.ciaotickets.com, raggiungibile anche dal sito www.teatrostabile.abruzzo.it

Calendario prossimi eventi

AUDITORIUM DEL PARCO giovedì 9 febbraio ore 20,00

Daniele Tinti Live

AUDITORIUM DEL PARCO giovedì 9 marzo ore 20,00

Filippo Giardina Live

AUDITORIUM DEL PARCO giovedì 23 marzo ore 20,00

Velia Lalli Live

AUDITORIUM DEL PARCO giovedi 13 aprile ore 20,00

Daniela Baldassarra Live