Riparte il tennis al TC Roseto, presentato il programma 2020

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sono 30 le atlete che si contendono il titolo di campionessa di IV categoria del Tennis Club Roseto. Da oggi fino al 12 luglio, giorno della finale, incrociano le loro racchette​ giocatrici provenienti da tutti i circoli abruzzesi ed anche marchigiani. Il torneo è una tappa del circuito ‘Racchette in rosa’ che dà la possibilità di partecipare al Master finale che si svolgerà a settembre.

Mentre domani, sempre sui campi del TC Roseto, dalle ore 10,00, si disputerà il primo turno del campionato di serie C maschile, la massima competizione regionale a squadre, che vedrà impegnata la compagine di casa contro quella del Circolo Tennis Teramo.

Il presidente Luigi Bianchini durante la recente Assemblea annuale dei soci ha annunciato che dal 1° al 16 agosto si svolgerà il tanto atteso Torneo Open Maschile. Dal 5 al 13 settembre sarà la volta del Torneo Giovanile Memorial ‘Pietro Di Berardino’ giunto alla sua trentaduesima edizione e dal 10 al 13, sempre del mese di settembre il TPRA, torneo riservato ai tennisti amatoriali.

L’Assemblea del circolo è stata non solo occasione per informare i soci sulle attività in programma, ma anche momento per tracciare un consuntivo sui progetti concretizzati nel 2019. Per dar seguito alle tante richieste dei soci è stato portato a compimento un nuovo punto ristoro, inoltre, ristrutturati club house, segreteria e spogliatoi, effettuato il rifacimento completo dei campi. Intensa anche l’attività sportiva, sia per il numero di squadre iscritte ai diversi campionati, che per i tornei individuali.

Tra le nuove attività messe in campo nel 2020, la campagna di comunicazione integrata con un nuovo prodotto destinato ai soci, The TCR, una newsletter informativa periodica, e poi, convenzioni con le strutture ricettive della costa ed un concorso per videomaker che nel mese di ottobre decreterà il miglior video di tennis dell’anno. Nel corso dell’assise sono stati approvati all’unanimità il bilancio consuntivo e quello di previsione. La proposta avanzata dai soci di realizzare un campo da paddle è stata accolta con favore dal presidente e dal consiglio.