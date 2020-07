“La Spiaggia per tutti” torna a Fossacesia: ecco da quando

FOSSACESIA – Da oggi, 4 luglio e fino al 30 agosto 2020, riapre a Fossacesia Marina “Una Spiaggia per tutti”, l’area attrezzata per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori che l’Amministrazione comunale guidata da Enrico Di Giuseppantonio ha realizzato nel 2017 nei pressi della piazzetta del bancomat, sul lungomare centrale. La spiaggia sarà fruibile tutti i giorni e gratuitamente, e osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalla ore 10 alle 13; sabato e domenica al mattino dalle ore 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18. Nel fine settimana, inoltre, sarà presente un operatore per l’assistenza.

“La stagione estiva amplifica l’interesse su quelle destinazioni che possono coniugare la bellezza del luogo al tema dell’accessibilità – affermano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante -. La fruibilità delle spiagge e degli stabilimenti balneari è stato sempre un tema centrale per noi non solo dal punto di vista progettuale ma anche in fatto di offerta turistica inclusiva. Sono trascorsi tre anni dalla sua realizzazione ma per la nostra Amministrazione sapere che anche i diversamente abili possono godere del nostro mare è sempre motivo d’orgoglio. Tra l’altro si tratta di una spiaggia in cui si respira una bella atmosfera e dove molti condividono il gusto di un posto in cui trovarsi bene”.