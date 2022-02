Rinviata Farnese Pallacanestro Campli – Pescara Basket

PESCARA – La società Pescara Basket comunica che la gara di Serie C Gold in programma domenica 6 Febbraio in casa della Farnese Pallacanestro Campli, valevole per la quinta giornata di ritorno, e la gara di Serie C Silver tra le mura amiche in programma sabato 5 Febbraio con il Roseto Basket 20.20, valevole per la quarta giornata di ritorno, sono state rinviate a data da destinarsi. Le date dei recuperi saranno tempestivamente comunicate appena verranno stabilite.

Inoltre sono state rinviate a data da destinarsi anche le gare della formazione Under 19 d’Eccellenza, dell’Under 15 d’Eccellenza e dell’Under 14 Elite.