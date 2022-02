Coniugi di Colleranesco, oggi diventano entrambi centenari

Dopo Cesira, anche Domenico, suo marito, raggiunge il secolo di vita. L’Amministrazione comunale regala una targa. Oggi la consegna e gli auguri del Sindaco Jwan Costantini

GIUIANOVA – Duecento anni in due. Un privilegio concesso a pochissimi e, tra i pochissimi ci sono Domenico Filipponi e Cesira Andrenacci. La festa di compleanno, nella loro casa di Colleranesco, è stata oggi di quelle che non si scordano. Se infatti Domenico ha spento le sue prime cento candeline, Cesira, il traguardo del secolo, lo ha tagliato il 17 dello scorso mese. I duecento anni del totale, insomma, sono stati addirittura superati. Sposati da più di settant’anni, Domenico e Cesira hanno un figlio, Gianfranco, due nipoti, Monica e Roberta, due pronipoti, Giovanni e Lorenzo. A festeggiarli, oggi, anche il genero Ennio. Il Sindaco Jwan Costantini, a metà mattina, ha consegnato alla coppia di ferro una targa ricordo. A nome personale, dell’Amministrazione e della città di Giulianova, il primo cittadino ha augurato salute, prosperità e serenità, in attesa della torta 2023.