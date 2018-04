Valle Castellana, rimosso il masso sulla provinciale 49

Un distacco di versante e in questi casi, dichiara il Presidente, “la Provincia è l’ente danneggiato così come lo sono i cittadini”

TERAMO – Rimosso il masso che ieri mattina si è staccato dal versante invadendo la carreggiata sulla provinciale 49, in località Rio di Lame nel comune di Valle Castellana. Considerate le dimensioni è stato necessario farlo saltare; la strada è percorribile a senso unico alternato. La situazione è stata fonte di disagio per la popolazione ma il paese ma stando all’ufficio viabilità il paese non è mai stato isolato, la viabilità alternativa è costituita dalla 49/c di Valleinquina direzione Macchia da Sole statale 81.

Resta chiusa la 49 in direzione Ascoli Piceno per i lavori di sistemazione del Ponte di Cesano (320 mila euro) che sabato prossimo, stando alle previsione dei tecnici, potrebbe essere riaperto a senso unico alternato mentre sono iniziati i lavori sul ponte di Valle Castellana (1 milione e 100 mila euro).

“Capisco il disagio ma dei cittadini ma non condivido le parole del Sindaco, noi stiamo facendo il possibile in condizioni non facili perchè i fondi che abbiamo non sono nemmeno lontanamente adeguati alle esigenze e Valle Castellana è uno di quei paesi dove si registrano pesanti fenomeni di dissesto, ancora una volta vorrei sottolineare che noi come i cittadini, in questi casi siamo i danneggiati perchè i problemi di versanti non sono di nostra competenza. Ma il nostro intervento è stato immediato e tempestivo” ha dichiarato il presidente Renzo Di Sabatino.