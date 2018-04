L’Aquila, il 19 aprile incontro Industry 4.0

Presso la sede di Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno,tappa del roadshow nazionale per comprendere come cambia l’impresa

L’AQUILA – Giovedì 19 aprile 2018, dalle ore 10.00, presso Confindustria L’Aquila (Località Campo di Pile – Zona Industriale),si terrà un incontro nell’ambito del progetto:“Industry 4.0 – Preparati al futuro. Strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese”.Ideato da Confindustria si articola a livello nazionale attraverso 18 incontri sul territorio.

Il roadshow ha l’obiettivo di approfondire i temi legati all’Industria 4.0. Non solo i vantaggi legati alle agevolazioni previste attraverso il Piano Industria 4.0, ma anche il significato della “quarta rivoluzione industriale”, un modo innovativo di fare impresa che investe l’organizzazione aziendale, oltre che i processi produttivi.

L’incontro dell’Aquila è organizzato in collaborazione con Confindustria Abruzzo, referente istituendo Digital Innovation Hub, Confindustria L’Aquila – Abruzzo interno, Confindustria Chieti Pescara, Confindustria Teramo e Confindustria Sistemi Informativi.

Per “prepararsi al futuro”, come ricorda il sito dedicato di Confindustria http://preparatialfuturo.confindustria.it/, dove è possibile iscriversi gratuitamente, l’incontro punta a offrire un’opportunità di approfondimento dell’ampio e variegato panorama di Industria 4.0. La sessione della mattina sarà dedicata a illustrare come l’innovazione digitale possa cambiare le strategie di business e come la manifattura del futuro evolverà i propri processi con l’ausilio delle tecnologie abilitanti. La sessione pomeridiana, invece, si concentrerà su due focus tematici, in particolare su “Big Data, Cloud computing, Cyber Security” e “Manifattura additiva”.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Marco Fracassi, Presidente di Confindustria L’Aquila-Abruzzo interno, Agostino Ballone, Presidente di Confindustria Abruzzo e Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila. Le relazioni sono affidate a Valentina Carlini, Area Politiche Industriali, Confindustria (Strumenti del Piano nazionale Industria 4.0), Lino Olivastri, Consigliere delegato di Confindustria Abruzzo referente per DIH Abruzzo e Industria 4.0 (Digital Innovation Hub: one stop shop per le imprese), Fortunato Santucci, docente di Sistemi di Telecomunicazioni dell’Università dell’Aquila (Competence Center e trasferimento tecnologico), Leonardo Quattrocchi, manager e docente di Business development Università Luiss Guido Carli (Strategie di business e innovazione digitale: creare valore nella Digital Trasformation), Alessandro Marini – Componente OCG Cluster tecnologico “Fabbrica Intelligente” e Cluster Manager AFIL (La manifattura del futuro: processi, applicazioni e tecnologie abilitanti).

Nella sessione pomeridiana si terranno laboratori tematici coordinati dai Delegati di Confindustria Abruzzo, su “Big Data, Cloud computing e Cyber Security” (coordina Luigi Angelucci, a cura di Francesco Paciello, Tim e Paolo Innocenzi, Olivetti); “Manifattura additiva” (coordina Lino Olivastri, a cura di a cura di Donato Orlandi – INFN Laboratori Nazionali Gran Sasso e Rocco Santoleri – COESUM).

Il Presidente di Confindustria L’Aquila, Marco Fracassi: “Con questa iniziativa rivolta al sistema delle Imprese prosegue il nostro forte impegno sui focus e sui paradigmi di Industria 4.0; l’incontro di giovedì segue il roadshow nazionale di un anno fa che ha sancito proprio a L’Aquila la nascita del DIH abruzzese e l’evento di successo Sanità 4.0 dello scorso settembre. Stiamo intensificando le occasioni di studio e confronto proprio per sensibilizzare le Imprese alle opportunità della quarta rivoluzione industriale, per rilanciare la competitività aziendale e lo sviluppo del nostro territorio.”

Il Presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone: “con questo evento quale ulteriore passo, si conferma l’intenzione da parte del nostro sistema associativo regionale di sviluppare un confronto proficuo sui nuovi paradigmi dettati da “Industria 4.0”, a partire dalla costituzione in Abruzzo del Digital Innovation Hub. Al fine di fornire al sistema delle imprese i giusti supporti tecnici, Confindustria Abruzzo ne ha già avviato, infatti, il percorso costitutivo.”

PROGRAMMA

09.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

10.00 Saluto di benvenuto

Marco FRACASSI – Presidente Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno

Agostino BALLONE – Presidente Confindustria Abruzzo

Pierluigi BIONDI – Sindaco dell’Aquila

Coordina i lavori: Carmine FOTINA – Giornalista, IlSole24Ore

Strumenti del Piano Nazionale Industria 4.0

Valentina CARLINI – Area Politiche Industriali, Confindustria

Digital Innovation Hub: “one stop shop” per le imprese

Lino OLIVASTRI – Referente DIH Abruzzo

I Competence Center e il Trasferimento Tecnologico

Fortunato SANTUCCI – Docente di Sistemi di Telecomunicazioni, Università dell’Aquila

Strategie di business e innovazione digitale: creare valore nella Digital Transformation

Leonardo QUATTROCCHI – Manager e Docente di Business Development, Università Luiss Guido Carli

La manifattura del futuro: processi, applicazioni e tecnologie abilitanti

Alessandro MARINI – Componente OCG Cluster tecnologico “Fabbrica Intelligente” e Cluster Manager AFIL

Case history aziendali

13.00 Light Lunch

14.00 Laboratori tematici

a. Cyber Security, Big Data e Cloud computing (a cura di: Francesco PACIELLO – TIM e Paolo INNOCENZI – OLIVETTI)

b. Manifattura additiva (a cura di: Donato ORLANDI – INFN Laboratori nazionali Gran Sasso e Rocco SANTOLERI – COESUM)

16.00 Chiusura dei lavori