Ricordo di Ennio Morricone, vinse il “Premio Cicognini” 2017

Il Premio Oscar aveva ricevuto il 20 novembre 2017 dal compositore abruzzese Davide Cavuti il riconoscimento dedicato alla memoria del celebre compositore abruzzese del cinema neorealista nella “Sala Trevi” di Roma

FRANCAVILLA AL MARE – «Non dimenticheremo mai il Maestro Ennio Morricone, una leggenda della musica che ha regalato al “Premio Cicognini” uno dei suoi momenti più importanti – ha commentato il Maestro Davide Cavuti, direttore del Centro Studi Nazionale Cicognini – Nel novembre 2017 il compositore ricevette il riconoscimento a Roma e ricordò con affetto il collega simbolo della musica del neorealismo, intonò a sorpresa una delle sue opere dal film “La baia di Napoli” con Clarke Gable e Sophia Loren e si commosse quando strinse il premio tra le mani. La semplicità di un uomo immenso, una luce che brillerà sempre nella musica di tutti i tempi e che illuminerà le nostre iniziative future in cui il Maestro Morricone sarà sempre ricordato».

«È sempre un’emozione fortissima, io non mi aspetto mai i riconoscimenti, in coscienza, tutto questo mi sembra sorprendente – il commento del Maestro Morricone, visibilmente commosso, all’inizio della cerimonia, alla domanda di come fosse ricevere il premio intitolato ad uno dei padri della musica da film – Veramente io non mi aspetto mai di ricevere questi riconoscimenti per il mio lavoro e sono venuto qui molto volentieri».

Un inedito del Maestro Morricone quando intonò con la sua voce la musica composta dal Maestro Cicognini impressa sulla pergamena che gli fu consegnata, entusiasmando tutto il pubblico presente. Un suo ulteriore ricordo di Alessandro Cicognini, fu quello relativo alla colonna sonora del film “Stazione Termini” (film diretto da Vittorio De Sica) a lui molto cara e che dichiarò di aver suonato più volte in chiesa con l’organo.

Per volontà del “Centro Studi Nazionale Cicognini, il Maestro Morricone verrà ricordato in occasione dell’evento che si terrà venerdì 28 agosto nella “Love Arena” organizzato dall’amministrazione comunale di Francavilla al Mare, con la partecipazione di Raphael Gualazzi per la decima edizione del “Festival Cicognini”. Nel corso della serata verrà premiato il compositore Bruno Zambrini, autore di colonne sonore per film di successo (da Fantozzi a Maschi contro Femmine, etc.) e di canzoni per Gianni Morandi e un omaggio verrà dedicato anche al Maestro Detto Mariano, compositore cinematografico per film di Adriano Celentano e Renato Pozzetto e autore di tante canzoni di successo tra cui “L’immensità”, scomparso recentemente a Milano proprio a causa del COVID.

Foto gentilmente concesse da Pietro Nissi