Riccardo Fogli è pronto ad infiammare Cepagatti

Cepagatti, l’ex bassista e voce storica dei Pooh è pronto ad infiammare il paese. Grande evento in occasione delle Feste Patronali 2019

CEPAGATTI (PE) – Hanno preso via il giorno di Ferragosto con lo spettacolo pirotecnico e con il tributo della Gianna Love Band a Gianna Nannini i festeggiamenti a Cepagatti in occasione delle Feste patronali di San Rocco e Santa Lucia.

Momento clou della manifestazione sarà il concerto di Riccardo Fogli, in programma venerdì 16 agosto. Quest’anno il Comitato organizzatore ha infatti voluto sul palco l’ex storico bassista e voce sdei Pooh dei grandi successi, per una delle tante tappe che, concluso il tour con Roby Facchinetti e archiviata l’esperienza al reality “L’isola dei famosi”, ha toocato e continuerà a toccare le principali piazze italiane. Il live si terrà in piazza San Rocco con inizio alle ore 22 e sarà a ingresso gratuito.

Settantadue anni, toscano di Pontedera, Riccardo Fogli è diventato famoso quale componente dei Pooh, con i quali ha registrato cinque album dal 1966 al 1973. La sua carriera da solista, costellata da successi e scandita dall’uscita di numerosi dischi, è stata coronata dalla vittoria al Festival di Sanremo del 1982 con il brano “Storie di tutti i giorni”. Nel 2015 è rientrato nei Pooh per il tour “Reunion” in occasione dei 50 anni della band. n occasione della Reunion, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli hanno pubblicato l’album “Insieme” a novembre 2017e in edizione speciale a febbraio del 2018 con l’aggiunta del brano “Il segreto del tempo”, con il quale hanno partecipato in coppia alla 68esima edizione del Festival di Sanremo.

A Cepagatti proporrà brani storici dei Pooh ma anche il suo personale repertorio. Non si conosce la scaletta, ma di certo si sa che saprà emozionare govani e meno giovani, come sempre sa fare.

PROSSIMI APPUNTAMENTI FESTE PATRONALI

Il programma musicale delle Feste Patronali proseguirà sabato 17 con il Gran Concerto Bandistico “Città di Noci” e domenica 18 con la chiusura affidata ai Mondovisione Live, che renderanno omaggio alla musica di Ligabue.