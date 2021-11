Ruba autocarro, fermato dalla Polizia Stradale di Vasto Sud

Un 33enne, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, è stato fermato a Campomarino e denunciato per furto aggravato

VASTO – Gli uomini della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud hanno sorpreso un trentatreenne di San Severo, già noto per precedenti di polizia, in A14 nel territorio di Campomarino, alla guida di un autocarro rubato poco prima presso un ditta di montaggio mobili di Pescara. L’uomo sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, è stato denunciato per furto aggravato e sanzionato amministrativamente. Dopo gli accertamenti di rito il furgone è stato restituito al legittimo proprietario.

