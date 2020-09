Riapre oggi la piscina comunale di Giulianova

L’impianto riapre nel rispetto del protocollo anti contagio. Sopralluogo del Sindaco Costanti e dei consiglieri delegati a Sport ed Impianti Sportivi Persiani e Carpineta

GIULIANOVA – Sopralluogo del Sindaco Jwan Costantini e dei Consiglieri comunali Livio Persiani, delegato allo Sport e Matteo Carpineta, per la Programmazione e Manutenzione degli impianti sportivi, alla piscina comunale che oggi, con grande soddisfazione degli utenti, riapre per alle attività di nuoto libero, nel rispetto delle prescrizioni anti contagio.

Tra queste si ricorda ai cittadini che l’ingresso sarà consentito solo muniti di autocertificazione, scaricabile sul portale web del Comune di Giulianova e disponibile all’ingresso della struttura sportiva e che l’accesso agli impianti per il nuoto libero è possibile tramite prenotazione al seguente numero 0858021271, la mattina dal martedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.15 e la domenica dalle 8,30 alle 12:00. Nel pomeriggio invece, dal lunedì al sabato, dalle ore 14.00 alle 20.00, si svolgeranno le attività agonistiche, scuola nuoto e quelle dedicate alle persone diversamente abili.

“Siamo molto soddisfatti oggi di poter garantire nuovamente alla comunità le attività sportive della nostra piscina – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – che, purtroppo, hanno dovuto subire un arresto a causa dei duri mesi di lockdown. Grazie agli uffici comunali siamo riusciti a riaprire. Raccomandiamo alla cittadinanza di attenersi strettamente al rispetto delle prescrizioni anti contagio, per la tutela di tutti coloro che frequenteranno l’impianto comunale, tra questi anche molti bambini e persone diversamente abili”.

“Oggi restituiamo alla città un luogo importante di sport e socializzazione – dichiarano i Consiglieri Persiani e Carpineta – tantissime sono state le richieste da parte della comunità ma era necessario fossimo pronti a riaprire in sicurezza per tutti. La struttura ospiterà nel pomeriggio anche le attività specifiche dedicate allo sport per i diversamente abili, ed è importante che anche loro possano tornare a vivere una situazione di normalità. Confidiamo nella collaborazione e nel buon senso di tutti gli utenti e ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto gli uffici comunali che si sono occupati di predisporre tutti i protocolli covid”.