TERAMO – Strada di collegamento tra la Cona e via Cavalieri di Vittorio Veneto, il Comune interviene per riaprire la strada e restituirla alla collettività. Il Sindaco Gianguido D’Alberto: “Per via di errori commessi tra il 2006 e il 2018 questa importante arteria è rimasta chiusa per anni. Chiusi tutti i contenziosi e ripreso il cantiere, stiamo avviando tutte le azioni necessarie a renderla nuova ente percorribile”.

Questa mattina, all’esito di alcuni sopralluoghi effettuati nel mese di agosto, il Comune ha avviato la azioni preparatorie alla riapertura della strada di collegamento tra l’area del Pascal, alla Cona, e via Cavalieri di Vittorio Veneto, rimasta chiusa per 18 anni e diventata nel tempo ricettacolo di immondizia e di micro discariche.

Sul posto, questa mattina, oltre al Sindaco Gianguido D’Alberto, all’Assessore Sbraccia, al consigliere comunale Massimo Varani e all’Ufficio tecnico del Comune, anche gli operai comunali che hanno effettuato un primo accesso all’area per una verifica della situazione.

“L’obiettivo è quello di arrivare quanto prima alla riapertura di una strada che oltre a decongestionare il traffico nell’area aumenterebbe la sicurezza per pedoni e studenti – sottolinea il primo cittadino – Per via di una serie di errori commessi tra il 2006 e il 2018 questa strada è rimasta chiusa fino ad oggi. Chiusi tutti i contenziosi nel 2024 abbiamo ripreso il cantiere e ci stiamo adoperando per riaprirla e restituirla alla collettività. Adesso gli uffici procederanno per quanto di loro competenza e individueranno l’iter più corretto da seguire, anche rispetto alle aree di proprietà privata che insistono lungo la strada”.