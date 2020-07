Riapertura scuole a Montesilvano, incontro Comune – dirigenti scolastici

MONTESILVANO – Questa mattina si è svolto un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi Ignazio Silone, Direzione Didattica, Troiano Delfico, Villa Verrocchio e Gianni Rodari per la predisposizione della riapertura delle scuole, secondo le linee dettate dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Presenti il sindaco Ottavio De Martinis, il vice sindaco con delega alla Pubblica Istruzione Paolo Cilli, il consigliere delegato ai Lavori pubblici Valter Cozzi, i dirigenti comunali Marco Scorrano e Alfonso Melchiorre e le dipendenti dell’Ufficio Scuola.

“L’amministrazione comunale ha ragionato sulle misure da adottare per il rientro in classe –ha spiegato il vice sindaco Cilli – e con i dirigenti scolastici presenti sono state fatte alcune valutazioni su eventuali interventi alle strutture e sull’acquisto di arredi scolastici e sono stati affrontati alcuni temi per superare le difficoltà previste nei prossimi mesi. Nella riunione di oggi ci siamo occupati in particolare dell’Istituto comprensivo Rodari, con il dirigente scolastico Adriano Forcella e abbiamo ragionato sugli edifici di via Salvemini e via Costa, valutando anche l’acquisto di alcuni banchi per consentire il distanziamento e il rientro in classe di tutti gli studenti.

La prossima settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì affronteremo le problematiche presenti negli altri istituti comprensivi e tra 15 giorni valuteremo gli interventi a carico nostro. In questo momento per organizzare la ripresa di settembre c’è molto da fare e i dirigenti hanno espresso le loro perplessità, ieri si è svolto anche un incontro con l’Ufficio Scolastico Regionale per predisposte le misure dettate dal governo. Per il trasporto scolastico con l’Ufficio Scuola valuteremo nelle prossime settimane gli orari adottati da ogni singolo plesso per non lasciare indietro nessuno”.