RFI, lavori sulla linea Sulmona – L’Aquila dall’8 al 12 agosto

Cantieri al lavoro per manutezione ponte tra Molina e Raiano, autobus al posto dei treni tra Sulmona e L’Aquila

SULMONA – Cantieri al lavoro dall’8 al 12 agosto per interventi di manutenzione straordinaria, curati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ad un ponte situato tra Molina e Raiano, sulla linea ferroviaria Sulmona – L’Aquila.

In cemento armato a due campate – ciascuna lunga 20 metri – il ponte ricade nel territorio delle Gole di San Venanzio e riveste particolare importanza perché scavalca il fiume Aterno-Pescara, il fiume più lungo dell’Abruzzo.

Le prime fasi dell’intervento, – che si sono svolte senza la necessità di sospendere la circolazione ferroviaria – sono iniziate già da diverse settimane.

Il completamento dei lavori, per il quale invece serve uno stop totale del traffico tra Sulmona e L’Aquila, sarà svolto tra l’8 e il 12 agosto, periodo in cui i pendolari riducono in maniera considerevole i loro spostamenti.

Tutti i treni quindi saranno sostituiti con autobus.

Gli orari dei bus– che potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale – e le variazioni dell’offerta di trasporto saranno consultabili sui canali di informazione del Gruppo FS.