Martedìmilonga, a 4 Vele torna il tango argentino

Il 6 agosto si parte con la lezione gratuita di primi passi tenuta dai maestri Brana e Scalabrini, a seguire cena e apertura della milonga

PESCARA – Dopo il grande successo della prima serata torna Martedìmilonga, l’iniziativa dedicata al tango argentino ideata e organizzata da Loredana Massa con la collaborazione dei maestri di ballo più seguiti di Pescara e non solo. Martedì 6 agosto sarà la volta di FD Tango con i maestri Fabian Brana e Daniela Scalabrini che cureranno anche la selezione musicale. Per gli appassionati del ballo argentino che vorranno cimentarsi in una lezione gratuita di primi passi l’appuntamento è per le ore 19.30 allo stabilimento 4 Vele (Vento in Poppa) sul lungomare di Pescara. A seguire, alle 21.00 ci sarà la cena e l’apertura della milonga.

Martedìmilonga è un’iniziativa che vede la partecipazione di un team di professionisti del tango che si alterneranno nelle diverse serate: i maestri Sandra Timoteo, Fabian Brana e Daniela Scalabrini di FD Tango, i “Los Viola” Gianluca Viola e Monica Chiavarini di Calesita, Michela Toro e Matteo Fariciotti di Entre Dos, Michele Anton D e Giusy Volver di Arte Doble e All Studios della We Dance A.S.D. Fanno parte del gruppo dei tj, ovvero i selezionatori di musica, Davide Patriarca, FD (Fabian e Daniela) e Tania Ruffini “la rufia”.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 3917691150.