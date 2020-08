Rezophonic e Cristina Scabbia ripartono da San Salvo [FOTO]

Scabbia: “Nonostante il distanziamento obbligatorio, il calore del pubblico é arrivato dritto al cuore e la serata é stata davvero splendida. Grazie a tutti per le emozioni, non vedo l’ora di tornare a trovarvi”

SAN SALVO – Un evento musicale di successo dello scorso 7 luglio in Piazza San Vitale a San Salvo per Cristina Scabbia e Rezophonic. Un live set entusiasmante, svoltosi nel pieno rispetto della normativa Covid, per un pubblico accorso anche da fuori regione. Felicità e gratitudine da parte degli artisti, in particolar modo da Mario Riso e Cristina Scabbia, per l’ospitalità ricevuta.

“É stato bellissimo suonare insieme ai Rezophonic nella bella piazza San Vitale di San Salvo”, ha affermato Cristina Scabbia che ha proseguito: “Nonostante il distanziamento obbligatorio, il calore del pubblico é arrivato dritto al cuore e la serata é stata davvero splendida. Grazie a tutti per le emozioni, non vedo l’ora di tornare a trovarvi”.

“Ci sono serate che per ciascuno di noi hanno significati diversi”, ha detto invece Mario Riso. “Quella di ieri sera – ha proseguito Riso – ha rappresentato la prima trasferta dopo mesi di pandemia. Ritrovare il calore delle persone, suonare su un palco ed incontrare nuovi amici, ci lascia ben sperare su questa nuova ripartenza. Voglio ringraziare il pubblico e l’organizzazione per averci fatto sentire a casa”.

Si conclude così una delle tante manifestazioni offerte dalla Città di Salvo nel segno della condivisione e passione per la musica.