“Restiamo noi”, l’iniziativa del cantante pescarese Michele Fazio

PESCARA – “È un momento difficile. Per tutti. I Live scarseggiano, la gente ha paura, le regole cambiano in continuazione. Per questo, con l’uscita del mio nuovo singolo, ho pensato ad un’iniziativa, in collaborazione con cinque locali di Montesilvano/Pescara, cioè Ristorante Pizzeria Ogni Volta da Nino, Evergreen Pizzeria, Unicentro Ristorante Pizzeria, Pizzeria Delfico e Casa Rustì: da ieri sera 24 Ottobre e questa sera 25 Ottobre (per ora) sui cartoni delle consegne a domicilio e d’asporto verranno attaccati degli adesivi, che riportano due righe scritte da me e il qr code del mio nuovo singolo “Restiamo noi”.

Qual’è l’obiettivo: in primis aiutarsi a vicenda, darsi una mano, collaborare per contrastare le varie difficoltà che tutti abbiamo. Per me, portare la mia musica nelle case delle persone che non mi conoscono per fare un piccolo regalo. Non vi resta che ordinare la vostra pizza ed ascoltarvi la canzone, insieme a chi volete bene!” sono le parole di Michele Fazio che ha voluto informare dell’inizitiva.

Di seguito la copertina e la grafica dell’adesivo con il qr code.

Vi ringrazio in anticipo fiducioso di una vostra condivisione, per me molto importante