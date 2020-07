Restauro e conservazione a l’Aquila con la Nanotecnologia di 4ward360

L’AQUILA – É stata ufficializzata da parte di ‘Dipe Costruzione’ e 4ward360 (azienda leader nella produzione di nanotecnologia) che hanno costituito una joint-venture Heritage Preservation Lab per dar seguito alla conservazione del famoso Torrione dell’Aquila. 4ward360 ha messo a disposizione la sua tecnologia per consentire al Torrione di essere conservato nel tempo, in quanto è un monumento di rilevanza culturale e storica difatti il recente sisma dell’aprile 2009 che ha colpito L’Aquila ed il suo patrimonio storico ed architettonico, ha riacceso i riflettori su alcuni particolari ed importanti monumenti cittadini, colpiti dall’evento sismico, in questo caso il monumento in oggetto è il Torrione.

“La Nanotecnologia messa a punto nei laboratori di 4ward360 permetterà al Torrione di essere conservato per 10 anni, anche in questo caso” – ci spiega il presidente di 4ward360 Sabrina Zuccalà,- ” è stato possibile possibile arrivare alla formulazione perfetta, grazie alla polvere dello stesso monumento, in quanto in laboratorio si è studiato nei minimi particolari sino ad arrivare alla formulazione doc, completamente BIO per il rispetto dell’ambiente e soprattutto non pellicolante. Ora siamo in attesa che ‘Dipe’ esegua il restauro – conclude Zuccalà– per poi applicare la Nanotecnologia che ‘fermerà il tempo’ al Torrione dell’Aquila”.